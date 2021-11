CdF : tombeur de Libourne, Toulouse se qualifie dans la douleur

Pour son entrée en Coupe de France, Toulouse, leader de Ligue 2 après 15 journées, se déplaçait sur la pelouse de Libourne, pensionnaire de National 3, ce samedi à 16H05. Au stade Jean-Antoine Moueix, trois divisions séparaient donc les deux formations et les Pitchouns partaient ainsi largement favoris face aux Pingouins. Avant d’en arriver là et d’être confronté au Téfécé, Libourne s’était, par ailleurs, aisément qualifié face à Nontron Saint Pardoux (3-0) lors du 6eme tour. Face aux hommes de Franck Vallade et dans une rencontre qui avait tout d'un piège, les Violets de Philippe Montanier se présentaient avec une équipe remaniée mais ne parvenaient pas à faire la différence. Si Begraoui, bien servi par Ratao, amenait la première frayeur sur la cage de Portets (19e), les Libournais opéraient avec un bloc défensif très dense, n'hésitaient pas à prendre leur chance de loin pour tenter de surprendre Pettersson et tenaient ainsi tête aux visiteurs après 45 minutes (0-0).

Au retour des vestiaires, les Pingouins prenaient même confiance et Zinga armait une frappe croisée qui n'inquiétait, cependant, pas le portier toulousain (49e). Dans la continuité, sur un tir de Montavit dévié par la charnière centrale des Violets, les locaux réclamaient un penalty mais l'arbitre laissait le jeu se poursuivre (52e). Chahutés, les Toulousains tentaient de réagir. À la suite d'un corner, Diarra se retrouvait en position idéale mais voyait le cadre se dérober de peu (67e). Dans une fin de match très incertaine, Janin, à la réception d'un centre de Moura, pensait même offrir l'exploit aux siens mais sa reprise en première intention était parfaitement détournée par Pettersson (80e). En face, Onaiwu avait également la balle de match mais le gardien libournais sortait le grand jeu pour maintenir son équipe à flot (89e). Les deux formations devaient donc se départager aux tirs au but et à ce petit jeu là, la hiérarchie allait finalement être respectée (0-0, 3-1 aux t.a.b.). Dans la douleur et face à des Libournais séduisants, les Pitchouns accèdent ainsi au tour suivant.

