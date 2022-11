CdM 2022, EdF : les joueurs se mobilisent pour les droits de l'Homme

La suite après cette publicité

Hugo Lloris avait à moitié vendu la mèche en conférence de presse lundi. Face aux nombreuses polémiques liées aux conditions des travailleurs migrants au Qatar et au respect des droits de l'Homme dans le cadre de l'organisation de la Coupe du monde 2022, les joueurs de l'équipe de France ont décidé de s'engager auprès de l'association Génération 2018, créée après le sacre Mondial des Bleus en Russie en 2018. Un communiqué publié par la FFF explique la démarche et les motivations des hommes de Didier Deschamps, très attendus depuis plusieurs semaines sur le sujet.

« Dans le contexte troublé de cette Coupe du monde, nous voulons, par cette lettre collective, rappeler notre attachement au respect des droits humains et notre refus de toute forme de discrimination, indique le courrier. Depuis plusieurs semaines, nous avons entendu les alertes des ONG et associations et nous y sommes sensibles. Notre passion ne doit pas exclure la cause du malheur de certains. Après réflexion collective, nous avons décidé de soutenir les ONG qui œuvrent pour la protection des droits humains, au travers du fonds de dotation Génération 2018 auquel tous les joueurs de la sélection 2022 et les membres du staff sont associés », peut-on notamment lire. De quoi faire taire les critiques, notamment après le refus du capitaine de la France de porter le brassard arc-en-ciel en soutien à la communauté LGBT ?