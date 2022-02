Coupe de France : Monaco dispose d'Amiens et rejoint les demi-finales

En bonne forme depuis l'arrivée de Philippe Clement, l'AS Monaco sort d'une belle victoire contre Lyon (2-0), un concurrent direct, et poursuit sa remontée vers les places qualificatives en Ligue des Champions. En parallèle, les joueurs du Rocher sont toujours en lice en Coupe de France et peuvent encore remplir leur armoire à trophée, notamment après l'élimination du PSG contre Nice, au tour précédent. Après un match spectaculaire contre Lens, l'ASM a hérité d'Amiens qui stagne à la 14ème place de la Ligue 2.

Avec la présence de Jakobs (22 ans), Matsima (19 ans) et Akliouche (19 ans) d'entrée, Monaco démarrait fort. Sur un premier corner obtenu et mal renvoyé par la défense amiénoise, Tchouaméni pouvait propulser une reprise de volée au fond des filets (1-0, 5e). Pourtant, cela n'a pas fait reculer les Picards, qui ont vu un but leur être refusé pour un hors-jeu (25e), avant qu'une tête de Lomotey passe tout près de la lucarne gauche de Mannone, portier monégasque du soir.

Kevin Volland a mis fin au suspense

Après la pause, l'ASC poussait pour revenir et obligeait Mannone à se détendre sur une belle frappe enroulée de Bamba (48e). Monaco reculait de plus en plus et ne parvenait pas à se mettre à l'abri. Mais sur un dégagement de Tchouaméni, le jeune Akliouche faisait part de sa justesse technique dans la surface pour enrhumer Mendy et Gene avant de servir Volland. Le buteur allemand pouvait tranquillement conclure et faire le break au meilleur des moments (2-0, 54e).

En maîtrise durant la fin de rencontre, Monaco a assuré la qualification et rejoint donc les demi-finales de la Coupe de France avant de recevoir Lorient en Championnat. En revanche, Amiens s'arrête maintenant après un joli parcours et devra se concentrer sur le maintien en Ligue 2, dès ce week-end contre Niort.