EdF : Axel Disasi remplace William Saliba

La suite après cette publicité

À quelques heures du début de la première trêve internationale de l’année 2023, l’Equipe de France doit encore composer avec plusieurs forfaits, comme lors de la dernière Coupe du Monde au Qatar. Le défenseur central d’Arsenal, William Saliba manquera officiellement ce rassemblement des Bleus, après avoir contracté une blessure au dos avec les Gunners en huitième de finale retour de Ligue Europa contre le Sporting.

L’identité de son remplaçant restait encore inconnue, bien que les noms de Jean-Clair Todibo, Benoît Badiashile et Axel Disasi circulaient avec insistance ces dernières heures. Et ce sera bien le capitaine monégasque, Axel Disasi, déjà présent au Qatar, qui rejoindra Clairefontaine dès demain afin de préparer les deux prochaines rencontres des Bleus, face aux Pays-Bas (24 mars) et en Irlande (27 mars) dans le cadre des Éliminatoires de l’Euro 2024.

À lire

EdF : Wesley Fofana forfait avec les Bleus, Jean-Clair Todibo appelé