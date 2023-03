Arsenal, EdF : mauvaise nouvelle pour William Saliba

La suite après cette publicité

Gros coup dur pour Arsenal et l’équipe de France. Le leader de la Premier League va devoir se passer des services de William Saliba ce week-end en championnat, pour la réception de Crystal Palace (dimanche, 15 heures). RMC Sport assure en effet que le défenseur central de 21 ans, sorti dès la 21e minute contre le Sporting CP en Ligue Europa (1-1) jeudi soir, souffre du dos et ne fera pas partie du groupe des Gunners pour défier les Eagles.

Mais nos confrères ajoutent surtout que les nouvelles ne sont pas vraiment bonnes pour l’ancien défenseur de l’OM ou encore de l’AS Saint-Étienne, qui a passé des examens ces dernières heures. On se dirige ainsi vers un forfait de William Saliba pour le rassemblement des Bleus dès lundi, à Clairefontaine, alors que la France doit affronter les Pays-Bas et l’Irlande dans le cadre des éliminatoires pour l’Euro 2024. Saliba, qui réalise une saison de haute volée pour sa première année en Angleterre, pourrait être remplacé par Axel Disasi (AS Monaco) ou Jean-Clair Todibo (OGC Nice).

