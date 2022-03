Lille-Chelsea : les notes du match

Battu 2-0 à Londres il y a trois semaines, le LOSC devait réaliser un exploit dans ce 8e de finale retour contre Chelsea. Pas une mince affaire, même si le champion d'Europe se présentait avec quelques nœuds dans la tête face au contexte difficile dans lequel il évolue depuis le début de l'envahissement de l'Ukraine par la Russie. Ça s'est d'ailleurs ressenti durant la grande majorité de la première période.

Malgré l'absence de Renato Sanches, blessé ce week-end, les Dogues se montraient conquérants, à défaut de se créer des situations. Bien rentrés dans le match, ils finissaient par être récompensés d'un penalty concédé par une main de Jorginho et transformé par Yilmaz (1-0, 38e). Un but qui offrait pas mal d'espoir car la moitié du chemin était déjà accompli. Encore fallait-il tenir jusqu'à la pause...

Sur l'une des premières percées de Chelsea dans ce match, Jorginho glissait le ballon à Pulisic, qui s'en allait battre Jardim, et égalisait (1-1, 45e+3) tout juste avant la mi-temps. Un gros coup de froid s'abattait sur le stade Pierre-Mauroy mais les Nordistes ne s'avouaient pas encore vaincus. La tête de Yilmaz terminait juste à côté (52e), celle de Xeka heurtait elle le poteau d'un Mendy battu sur le coup (63e).

Pour dominer ces Blues, il aurait fallu être bien plus réaliste et dans les deux surfaces. Tout ce qu'ont sur faire les Anglais ce soir. Grâce à un centre au cordeau de Marcos Alonso, Azpilicueta, du genou, donnait un avantage définitif aux siens (1-2, 71e), et une qualification pour les quarts de finale de la C1. Vaillant, le LOSC s'incline mais aura eu le mérite de se battre jusqu'au bout.

David (5,5) : il a mis une très grosse pression sur les défenseurs des Blues en multipliant les courses offensives et en gagnant des duels importants. Le Canadien s’est parfois excentré pour aller faire des différences sur les côtés grâce à sa vitesse et sa qualité de dribble. Bien servi par Celik en début de seconde période, il n’a pas réussi à trouver le cadre de Mendy (49e). Il est remplacé par Ben Arfa à la 77e minute . Le Français a été très remuant lorsqu’il est rentré en jeu en tentant de réaliser des différences par le dribble et en cherchant à mettre des bons ballons dans la surface anglaise, mais sans succès.

Gudmundsson (5) : très remuant sur son côté gauche, il a multiplié les courses offensives pour amener le danger dans la défense anglaise. Par moment, il a tergiversé avec le ballon lorsqu’il était dans son camp ce qui a entrainé des pertes de balles dangereuses pour Lille. Moins en vu au retour des vestiaires il a été un peu plus discret et a finalement été remplacé à la 77e minute par Bradaric . Le Croate a eu du mal à rentrer dans le match.

Djalo (4) : en début de match, il a assez bien contenu les attaques des Blues en mettant beaucoup d’impact dans les duels mais par la suite il n'a pas réussi à peser offensivement, ne réalisant que de rares montées. Cependant il a perdu son duel de la tête face à Alonso sur le deuxième but de Chelsea, ce qui a permis à Mount de récupérer le ballon et de servir Azpilicueta (71e, 1-2).

Çelik (4,5) : il a cherché très souvent à se projeter vers l’avant en combinant bien avec Bamba sur le côté droit pour centrer. Le Turc a en revanche été plus en difficulté sur les phases défensives ne réussissant pas toujours à bloquer les attaquants de Chelsea. Touché à la cuisse, il a été remplacé à la 58e par Weah. Le nouvel entrant est fautif sur le second but des Blues, en lâchant le marquage d’Azpilicueta qui peut reprendre le ballon du genou au second poteau (71e, 1-2).

Jardim (4,5) : il n’a rien eu à faire de toute la première période mais il s’est incliné sur la première frappe de Chelsea. Le portier portugais n’a pas bougé sur la frappe croisée à ras de terre de Pulisic qui a terminé dans son petit filet gauche (48e, 1-1). Le Lillois est battu également sur la seconde frappe cadrée des Blues, après un gros travail collectif Mason Mount a débordé sur le côté gauche et a servi parfaitement Azpilicueta au second poteau, la déviation du genou de l’Espagnol termine au fond des filets des Dogues (71e, 1-2). Il a réalisé son premier arrêt sur une frappe molle d’Havertz (79e) et a ensuite évité le naufrage dans le temps additionnel en remportant son face à face avec Marcos Alonso (92e).

Mendy (5,5) : le dernier vainqueur de la CAN a connu une soirée assez tranquille. Il n'a pas spécialement été sollicité, mais a effectué des interventions précieuses dans les airs. Il a toutefois été sauvé par son montant (64e) et n'a strictement rien pu faire sur le très bon penalty tiré par Yilmaz en première période.

Christensen (non noté): titularisé dans la défense à trois de Chelsea, le Danois a passé un début de match assez tranquille avec des interventions solides notamment de la tête face à David. Remplacé à la 33eme minute par Chalobah (4). L'ancien Lorientais écopait d'un carton jaune quelques secondes après son entrée en jeu pour une faute sur David. Et le coup franc offrait indirectement le but sur penalty de Burak Yilmaz. C'est lui aussi qui se faisait avoir sur un duel de la tête qui aurait pu permettre à Lille de marquer encore.

Silva (5,5) : l'ancien capitaine du PSG n'a quasiment rien eu à faire dans ce match. Dans son style, il a amené les attaquants lillois là où il le voulait. Sur quelques occasions, Jonathan David l'a obligé à s'illustrer non sans difficulté, particulièrement dans le duel physique. Mais c'est tout. Sinon il a géré son match et il s'est aussi régalé à la relance.

Rüdiger (5,5) : son duel avec Burak Yilmaz promettait d'être explosif, mais finalement, l'Allemand a tranquillement géré. Il a parfaitement cadenassé le Turc et a surtout été malin dans son placement puisqu'il a souvent coupé les lignes de passe vers Bamba et mis en position de hors-jeu Yilmaz sur des occasions. Match très sérieux de sa part.

Azpilicueta (6,5) : voir ci-dessous.

Kanté (5) : le Français a, comme à son habitude, récupéré plusieurs ballons précieux, mais il a aussi été assez maladroit dans ses interventions puisqu'il a souvent commis des fautes évitables en première période. Il n'a pas su se projeter dans la surface pour accompagner ses attaquants. Mais dans son registre de relayeur, il a brillé encore une fois. Et il a su stopper plusieurs contres-attaque adverses mais dans les duels il a été souvent en retard.

Jorginho (4,5) : le troisième du classement du dernier Ballon d'or a eu énormément de difficultés ce mercredi soir. Il a perdu plusieurs ballons dans les pieds, ce qui ne lui ressemble pas forcément. Il a fait preuve d'une certaine nervosité et c'est d'ailleurs sur une main très maladroite qu'il offrait un penalty au LOSC. Il est petit à petit monté en puissance et s'est rattrapé en offrant un caviar à Pulisic pour l'égalisation. Remplacé par Loftus-Cheek à la 74eme. Le milieu anglais a apporté un peu plus d'impact physique dans l'entrejeu.

Kovacic (5,5): avec la composition alignée par Thomas Tuchel, le milieu croate devait accompagner les offensives de son équipe encore plus qu'à l'accoutumé. Il a su le faire de manière très juste même lorsque son équipe ne parvenait pas à faire le jeu et à ressortir le ballon proprement. Sa qualité technique et sa capacité à vite se projeter vers l'avant sont un plus pour les Blues. Touché, il était remplacé par Mount (5,5) à la pause. L'Anglais avait été très discret dans son match, mais il lui a suffi d'une seule accélération pour déposer la défense lilloise et servir sur un plateau Azpilicueta pour le deuxième but.

Alonso (5) : positionné en tant que piston gauche, Marcos Alonso a livré une prestation très solide ce mercredi soir. Défensivement, il n'a jamais été réellement mis en difficulté par Bamba ou Celik et a bien géré son couloir. Avec un Azpi plus défensif de l'autre côté, c'est lui qui avait le rôle offensif dans cette équipe mais il n'a pas spécialement brillé dans ce registre non plus. Même ses coups de pied arrêtés n'ont pas été vraiment bien frappés. Il a plongé physiquement dans le dernier quart d'heure de jeu.

Havertz (5,5) : l'international allemand a fait beaucoup de bien techniquement dans une équipe qui l'a souvent laissé se débrouiller seul devant dans cette rencontre. Dans la conservation du ballon et l'orientation du jeu, il a été plutôt très juste, mais il a eu du mal (logiquement) à tenir physiquement face à Fonte et Botman. Il a d'ailleurs disparu petit à petit du match. Remplacé à la 83eme par Hakim Ziyech.