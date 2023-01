FA Cup : Manchester City s’amuse avec Chelsea et attend Arsenal en 16es

Le gouffre entre Manchester City et Chelsea se creuse donc encore un peu plus. Il n’aura fallu que 38 minutes aux Cityzens, ce dimanche, pour tuer le suspense face aux Blues (4-0) dans le cadre du 3e tour de la FA Cup. Avec Haaland et de Bruyne assis sur le banc au coup d’envoi et une équipe très offensive (Silva, Foden, Mahrez, Alvarez et Palmer étaient titulaires), les hommes de Pep Guardiola, en démonstration de force, n’ont pas eu à forcer leur talent pour donner une véritable leçon de football à ceux d’un Graham Potter de plus en plus en difficulté.

La suite après cette publicité

Privés de nombreux éléments (Kanté, Chilwell, James, Fofana, Loftus-Cheek, Sterling ou encore Pulisic), les Blues n’ont jamais existé sur la pelouse de l’Etihad Stadium et se sont logiquement inclinés pour la troisième fois de la saison face aux doubles champions d’Angleterre en titre, après leur élimination au 3e tour de la Carabao Cup (0-2, 9 novembre) et leur défaite en Premier League jeudi dernier (0-1). À l’image d’un Havertz aligné à la pointe de l’attaque de Chelsea aux côtés de Ziyech et Gallagher mais invisible, le club londonien a affiché un bien triste visage, inoffensif, et faisait presque peine à voir.

À lire

FA Cup : le tirage au sort complet du 4e tour, avec un potentiel Man City-Arsenal

Chelsea n’a rien montré

Monopolisant, sans surprise, rapidement le contrôle du cuir, Man City a d’abord ouvert le score grâce à un bijour de Mahrez sur coup franc (1-0, 24e). Dans la foulée, Havertz s’est rendu coupable d’une grossière faute de main dans sa surface, offrant le but du break au champion du monde argentin Alvarez sur penalty (2-0, 30e). Puis, à la conclusion d’une action d’école ayant fait tourner les Blues en bourrique, Foden est venu alourdir le score avant la pause (3-0, 38e).

La suite après cette publicité

L’addition aurait pu être encore plus salée pour Chelsea, tant City a multiplié les situations dans la surface de Kepa (12e, 16e, 35e, 45e). Dos au mur, Graham Potter a lancé sa nouvelle recrue David Datro Fofana ainsi que Zakaria à la place de Kovačić et d’Havertz, organisant les siens en 3-5-2. Un coup tactique qui n’a rien changé pour les vainqueurs de la Ligue des Champions 2021, étouffés par des Sky Blues plus en gestion en seconde période. Mahrez, au bout d’une nouvelle action de classe, est passé proche du doublé (73e). L’Algérien a finalement vu double en transformant un penalty obtenu par Foden pour une faute de Koulibaly (4-0, 85e), pour clôturer le spectacle.

Man City attend Arsenal de pied ferme

Chelsea, qui n’aura frappé que trois fois timidement au but (54e, 74e, 78e), sort donc par la petite porte de cette FA Cup. Manchester City, qui mène 7-0 en cumulé cette saison contre les Blues, peut se tourner sereinement vers son quart de finale de Carabao Cup mercredi, à Southampton, avant le derby de Manchester, face à United à Old Trafford. En attendant sagement un potentiel choc contre Arsenal au 4e tour (16e de finale) de cette 142e édition de la Coupe d’Angleterre.