Premier League : Manchester City s’offre Chelsea et met la pression sur Arsenal

Le match nul d’Arsenal à domicile contre Newcastle (0-0) il y a deux jours a probablement fait sourire Pep Guardiola. Manchester City pouvait profiter de cette opportunité lors de ce déplacement à Stamford Bridge, match de clôture de cette 19e journée de Premier League. Une mission loin d’être simple car le champion en titre n’est pas au meilleur de sa forme en cette période post-Mondial, en témoigne son nul concédé sur la pelouse d’Everton (1-1) le 31 décembre. Ils s’avançaient tout de même comme favoris car les Blues vont encore moins bien. Déjà auteurs d’une première partie de saison en dehors de leurs standards habituels, ils sont repartis sur de mauvaises bases avec cette défaite contre Aston Villa (1-0).

Pour ne rien arranger, Raheem Sterling, qui avait sans doute à cœur de bien faire face à son ancienne équipe, s’est blessé derrière la cuisse après deux minutes de jeu. La soirée virait presque au cauchemar pour le club de la capitale anglaise lorsque Pulisic se blessait à son tour en voulant frapper dans un ballon contré au même moment par Stones (18e). Lui aussi devait céder sa place, remplacer par le jeune Carney Chukwuemeka. Malgré ces deux coups durs, Chelsea débutait ce choc avec confiance face à une formation mancunienne qui se cherchait un peu dans ce système hybride en 3-6-1. Il y avait ce premier ballon chaud d’Havertz (16e), puis cette double tentative de l’entrant Chukwuemeka et de Ziyech (24e).

City a accéléré quand il le fallait

Sous les yeux de Benoît Badiashile, nouvelle recrue londonienne présente dans les tribunes aux côtés du président Todd Boehly, les hommes de Guardiola tentaient de réagir mais les tentatives de Gundogan (33e) et Haaland n’accrochaient pas le cadre (38e). Celle de Chukwuemeka non plus mais elle terminait sur le poteau (44e), empêchant les Blues de prendre un avantage presque mérité avant la pause. Les locaux avaient déjà laissé passer leur chance car au retour des vestiaires, on retrouvait un tout autre adversaire. Walker et Cancelo prenaient pour tout le monde, remplacés par Akandji et Lewis, et le visage de Manchester City changeait radicalement. D’un coup, le jeu du champion en titre devenait plus fluide et piquant.

Les occasions pleuvaient entre Haaland (47e), le poteau d’Aké (51e), puis l’arrêt de Kepa sur De Bruyne (52e), alors que le Belge ne cadrait pas sa frappe suivante (59e). Entre temps, l’énorme situation de Thiago Silva aurait pu changer la donne (56e) mais les entrées combinées de Grealish et Mahrez (60e) faisaient mouche. Le premier centrait à ras de terre pour le second, qui profitait de la mauvaise appréciation de Kepa et devançait Cucurella pour marquer l’unique but du match (0-1, 63e). Chelsea jetait ses dernières forces dans la bataille mais en finissant avec Hutchison (entré à 68e à la place d’Aubameyang qui était entré à la 4e), Callagher et Hall, il ne pouvait pas espérer grand-chose malgré deux situations (74e, 90e+2). On en aurait presque oublié le match manqué de Haaland… City s’impose et revient à 5 points des Gunners, alors que les Blues sont 10es après cette 6e défaite de la saison…