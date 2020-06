Barça-Leganés : les compos probables

La suite après cette publicité

Le FC Barcelone accueille Leganés au Camp Nou ce mardi pour le compte de la 29e journée de Liga. Les champions d'Espagne en titre restent sur un succès probant sur la pelouse de Majorque (0-4) la semaine passée et entendent confirmer pour consolider leur place de leader et creuser provisoirement l'écart avec le Real Madrid, deuxième. Un rendez-vous particulier pour Martin Braihwaite, annoncé titulaire aux côtés de Lionel Messi et Antoine Griezmann, qui retrouvera son ancienne équipe.

Emmenée par le combatif Javier Aguirre, cette dernière, qui lutte ardemment pour son maintien, comptera sur son dispositif défensif renforcé, avec notamment la présence du Français Ibrahim Amadou, mais aussi sur l'Argentin Guido Carrillo, l'ancien de l'AS Monaco, pour tenter de surprendre les Blaugranas et ramener un résultat positif de Catalogne.