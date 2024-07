Les 4 prochains chantiers mercato du Real Madrid

Le Real Madrid ne chôme pas. Lancé dans sa tournée estivale aux Etats-Unis, le club espagnol va affronter l’AC Milan (1er août), le FC Barcelone (4 août) ou encore Chelsea (7 août). En coulisses, les Madrilènes sont également sur le pont, eux qui ont bouclé cet été l’arrivée de Kylian Mbappé ainsi que les départs de Toni Kroos (retraite) ou encore de Nacho. On imaginait d’ailleurs que les pensionnaires du stade Santiago-Bernabéu lui chercheraient un remplaçant. Le nom de Leny Yoro a longtemps été cité du côté de la capitale ibérique. Mais il a finalement signé à Manchester United.

Préparer l’avenir en défense

De son côté, Carlo Ancelotti a envoyé un message assez clair sur le sujet en conférence de presse. « L’équipe est complète. Tout le monde veut rester. Jésus Vallejo est de retour et David Alaba se rétablit. Nous avons des jeunes : Joan Martínez, Jacobo Ramón et Raúl Asencio. Il n’y a pas de départs, car tout le monde veut rester.» Malgré tout, AS explique que le recrutement d’un défenseur central n’est pas totalement écarté par la Casa Blanca. Outre le départ de Nacho et l’échec du dossier Yoro, le club est dans l’incertitude concernant David Alaba, qui a manqué de onze mois de compétition.

De plus, l’Autrichien de 32 ans n’est plus tout jeune. Idem pour Antonio Rüdiger (31 ans), qui reste malgré tout un élément précieux. AS indique donc qu’en cas de bonne opportunité, les Merengues recruteront à ce poste. Récemment, le nom d’Aymeric Laporte (30 ans) a été mentionné. L’ancien de City présente l’avantage de bien connaître la Liga depuis son passage à Bilbao et il est surtout très apprécié par Carlo Ancelotti et les Français du Real Madrid. Mais Al-Nassr ne veut pas le céder gratuitement. Ce qui bloque l’opération. Les Madrilènes restent donc attentifs au marché, eux qui veulent une bonne opportunité peu coûteuse pour résumer.

Le Real Madrid à l’affût en Amérique du sud

Quoi qu’il en soit, c’est un poste où les champions d’Europe 2024 vont chercher à se renforcer durant les prochains mois. Toujours dans le secteur défensif, ils comptent aussi apporter du sang neuf au poste de latéral gauche. Malgré la future prolongation de Ferland Mendy, recruter Alphonso Davies (Bayern Munich), libre l’été prochain, est l’objectif. Pour le poste de latéral droit, avec un Dani Carvajal (32 ans) vieillissant et un Lucas Vazquez, à qui il reste un an de contrat et qui dépanne à cette position, se renforcer est une priorité. Les Madrilènes comptent s’attaquer au dossier Trent Alexander-Arnold (Liverpool) selon AS.

Rappelons que le nom d’Achraf Hakimi (PSG), ancien de la maison blanche, a été cité il y a quelques mois. Mais l’Anglais des Reds semble avoir la préférence des recruteurs espagnols. Enfin, les champions d’Espagne ont aussi un œil sur de jeunes talents. Après Endrick au Brésil, c’est du côté de l’Argentine que les Merengues regardent. AS confirme que le Real fond pour Franco Mastantuono (16 ans, River Plate). Le média espagnol ajoute que Santiago Solari a pour mission de faire baisser le prix du joueur, dont la clause est actuellement de 45 M€. Les Merengues ne mettront pas plus de 25 M€. Un dossier qui va prendre du temps comme les autres, mais le Real Madrid sait faire preuve de patience pour obtenir ce qu’il veut.