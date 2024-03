Arsenal-Porto : la folle prédiction de Thierry Henry sur les tirs au but

Qui dit match de Ligue des champions, dit show de Thierry Henry sur le plateau de CBS. Hier soir, le sélectionneur de l’Équipe de France Espoirs a suivi la qualification de son ancienne équipe Arsenal. Les Gunners se sont qualifiés face à Porto à l’issue d’une séance de tirs au but. Une séance durant laquelle Thierry Henry s’était amusé à prédire le résultat. L’ancien meilleur buteur des Bleus savait avant tout le monde que Galeno allait manquer son tir au but : « Il manque! Il manque! C’est la façon dont il a posé le ballon. Il me paraissait suspect. Donc je suis parti. »

« Peu importe comment, il fallait passer par là. Je savais que ça allait être très difficile. C’est la Ligue des champions, tu ne joues pas dans ton championnat, ce n’est pas du tout la même chose. Porto n’avait pas peur! Tu devais leur montrer sur le terrain que tu pouvais les battre » a approfondi l’ancienne gloire des Gunners sur le match.