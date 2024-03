Ligue des Champions : Arsenal sort le FC Porto aux tirs au but et retrouve enfin les quarts de finale

Attention danger pour Arsenal. Logiquement battu sur le fil après une prestation indigente il y a trois semaines à Porto, le tout puissant club anglais n’avait pas le droit à l’erreur dans ce 8e de finale retour de Ligue des Champions. Dans son Emirates Stadium, Mikel Arteta ne comptait que Martinelli comme absent et pouvait envoyer la quasi-totalité de ses hommes forts du moment, y compris David Raya dans les buts, remplacé par Ramsdale le week-end dernier à Brentford. Les hommes du technicien espagnol jouaient une équipe aux airs de déjà-vu puisque Sergio Conceiçao faisait confiance au même onze de départ qu’au match aller.

global 58 Possession 42 49 Duels gagnés 51 82 Passes réussies 70

Les Gunners mettaient de l’entrain dès les premières minutes, bien conscientes de la mission qui les habitait. Ils affirmaient leur présence dans la moitié de terrain adverse, face à de solides Portugais, très bien organisés. À l’image de Pepe, Joao Mario et Wendell, les Dragões remportaient la plupart des duels. Outsiders mais pas du tout faire-valoir, ils jouaient crânement leur chance, s’offrant même un temps fort après un gros quart d’heure. Saka a bien fait passer un petit frisson (11e), auquel répondait Evanilson d’une frappe trop croisée (16e), l’attaquant brésilien obligeait Raya à un arrêt déterminant (23e) pour la suite des évènements.

La sublime offrande d’Odegaard

Secoué mais pas déboussolé, Arsenal laissait passer l’averse sans trop de dommage. Pepe sauvait même son camp sur ce centre de White à destination de Havertz (29e). Le vétéran s’inclinait en revanche sur cette passe d’Odegaard pour Trossard. Malgré une forêt de jambes devant lui, le Norvégien trouvait son partenaire, qui battait Diogo Costa d’un tir croisée (1-0, 41e). Porto semblait moins bien et ça se confirmait après le retour des vestiaires. Toujours aussi volontaires et solidaires, les Portistas avaient de plus en plus de mal à tenir le score. Ils reculaient sous la pression, sans plier non plus jusqu’à cette très grosse frayeur.

Dans cette mésentente avec Diogo Costa, Pepe jaugeait mal cette protection de balle sous la pression d’Havertz et finissait par perdre le contrôle du cuir. Odegaard en profitait pour marquer dans le but vide (67e) mais Clément Turpin annulait la réalisation du capitaine gunner en raison du duel entre Pepe et Havertz jugé illicite. Porto s’en sortait très bien et retrouvait un peu de vigueur. Les contres faisaient un peu plus mal sans être si dangereux que cela. Arsenal finissait mieux, notamment grâce à ses entrants. Gabriel Jesus était même proche d’inscrire le but de la qualification sur son premier ballon, mis en échec par Costa (84e).

Raya stoppe Porto aux tirs au but

Un arrêt ô combien important puisqu’il envoyait les deux équipes en prolongation. L’engagement et l’intensité ne retombaient pas mais on sentait les joueurs de plus en plus fatigués et en manque de lucidité une fois dans la zone dangereuse. La tension montait également d’un cran, au fur et à mesure que cette soirée s’éternisait. Personne ne parvenait à prendre le dessus après 120 minutes très disputées. Il fallait passer par des tirs au but qui souriaient aux Gunners. Raya sortait les tentatives de Wendell et Galeno (1-0, 4-2 t.a.b.) pour envoyer son club en quarts de finale de la Ligue des Champions pour la première fois depuis 14 ans.