PSG : Nasser Al-Khelaïfi souhaite la bienvenue à Ousmane Dembélé

La suite après cette publicité

Dans le communiqué annonçant sa signature pour les cinq prochaines saisons, le président du Paris Saint-Germain Nasser Al-Khelaïfi a tenu à souhaiter la bienvenue à la dixième recrue estivale du club champion de France en titre, en la personne d’Ousmane Dembélé. Le dirigeant parisien espère également que l’arrivée de l’ancien Rennais participera grandement à la nouvelle ère que souhaite mettre en place le board du club de la capitale.

« Nous sommes ravis d’accueillir Ousmane Dembélé au Paris Saint-Germain où il sera un joueur important et engagé pour notre Club. La passion et la détermination manifestées par Ousmane au moment de rejoindre le PSG sont fantastiques et correspondent à l’attitude requise pour tous nos joueurs. Nous sommes fiers de compter un autre vainqueur français de la Coupe du monde au Paris Saint-Germain au moment d’entrer dans une nouvelle grande ère pour notre Club. »