Ligue 1 : le XI des flops à la mi-saison

La suite après cette publicité

Les fêtes de fin d'année viennent de débuter avec Noël et attendant le jour de l'An, ce qui veut dire que la Ligue 1 en est à la moitié en cette fin décembre. Depuis le vendredi 6 août et son lancement avec un AS Monac-FC Nantes, le Championnat de France nous a offert 19 journées de qualité qui nous ont emmené jusqu'à mercredi soir (Clermont-Strasbourg a été reporté). Ces derniers mois, les amateurs de ballon rond ont donc pu admirer les qualités de certains jours, dont un onze type s'est rapidement dégagé au sein de notre rédaction. Mais qui dit tops dit flops. Et la rédaction de Foot Mercato a également ressorti une équipe des flops à la mi-saison.

Pour le poste de gardien but, le nom d'Alexandre Oukidja (FC Metz) est souvent ressorti, lui qui a encaissé 36 buts pour seulement deux cleen-sheets, mais c'est finalement Alexander Nübel (AS Monaco, 23 buts pris) qui a été choisi. Arrivé sur le Rocher cet été, le portier allemand a clairement été dans le dur dans cette première partie de saison, même si ses dernières performances ont rassuré. Devant l'élément prêté par le Bayern Munich, notre défense se compose de Léo Dubois (OL), Jérôme Boateng (OL), Sergio Ramos (PSG) et enfin Jordan Amavi (OM). Avec la concurrence de Malo Gusto, le latéral des Gones a perdu un peu de temps de jeu mais quand il était sur le pré, il a été décevant. Son coéquipier en charnière centrale n'a aussi pas impressionné.

Un trio Shaqiri-Messi-Kluivert derrière Milik

Gêné par les blessures et auteur seulement de deux apparitions en Ligue 1, l'ancien capitaine du Real Madrid a lui sa place dans ce XI des flops, car tout le monde attendait bien plus. Enfin, le latéral gauche phocéen a lui malheureusement disparu de la circulation chez les pensionnaires de l'Orange Vélodrome. Et ses quelques apparitions ne lui ont pas permis de marquer des points aux yeux de Jorge Sampaoli. Passons à l'entrejeu de notre 4-2-3-1, où l'on retrouve Georginio Wijnaldum (PSG) et Gerson (OM), même si le Bordelais Fransérgio a récolté le même nombre de suffrages que la nouvelle recrue olympienne. À l'image de l'ensemble du milieu parisien, le Néerlandais a souffert sur les pelouses de l'Hexagone a eu du mal à enchaîner les titularisations. Le Brésilien a lui été la cible de critiques rapidement avant de se reprendre ses dernières semaines, avec notamment des buts contre le FC Nantes et Stade Brestois 29 et un meilleur impact dans le jeu.

Un peu plus haut sur le terrain, un trio composé de Xherdan Shaqiri (OL), Lionel Messi (PSG) et Justin Kluivert (OGC Nice) s'est dégagé. Arrivé en provenance de Liverpool, le Suisse n'a disputé que 8 matches en Ligue 1 pour un but et un caviar. Trop peu pour un joueur qui était énormément attendu en Rhône-Alpes. Le numéro 30 parisien, lui, a fait déplacé les fans dans tous les stades de France mais tout le monde attend qu'il soit encore plus décisif (1 but et 5 passes décisives en 11 apparitions). Il faut dire que les montants ne l'ont pas trop aidé... Enfin, concernant l'ailier niçois, gêné par une longue blessure aux ischios, il paie légèrement un manque d'efficacité et de justesse technique. Pour finir ce XI, il nous manque évidemment un attaquant et c'est Arkadiusz Milik (OM) qui a été choisi plutôt que Myron Boadu (AS Monaco). Le Polonais a en ore du mal à s'imposer dans la composition de Sampaoli et a surtout brillé en Ligue Europa. Car en L1, le bilan est plutôt triste avec 10 matches pour 1 petit but. En espérant que tous ses joueurs inversent la tendance en 2022 !