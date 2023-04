JT Foot Mercato : le PSG en pleine tempête

Le PSG dans la tourmente

Éliminé de la Ligue des Champions par le Bayern Munich, le PSG n’a plus que le championnat pour sauver sa saison. Et même ça, c’est encore très loin d’être acquis. En s’inclinant face à l’Olympique Lyonnais hier (1-0), le club parisien s’est mis à portée de tir de ses poursuivants, le RC Lens et l’Olympique de Marseille qui ne sont plus qu’à six points. Plus inquiétant que le bilan de ce début d’année 2023, c’est l’attitude des joueurs. Pour la énième fois depuis le début de la saison, les Parisiens ont livré une nouvelle prestation insipide à domicile. Le plus inquiétant étant certainement le manque de révolte chez les joueurs. Après la rencontre, certains sont sortis énervés du vestiaire à l’instar de Danilo Pereira qui a adressé un message caché à ses dirigeants au micro d’Amazon Prime. «Il y a un problème de responsabilités. On ne respecte pas l’organisation, on ne se donne pas à fond et si on ne le fait pas, c’est difficile de gagner. On est dans une phase difficile et on doit se sortir de là. Nos adversaires ne sont qu’à six points, le titre n’est pas assuré. On doit aller chercher ce championnat. Changer l’état d’esprit, mais beaucoup de choses aussi. Désolé, mais ce n’est pas à moi de le dire», a-t-il lâché.

Les joueurs de Chelsea sont choqués

La bombe est tombée hier soir. Après 31 rencontres toutes compétitions confondues à la tête de Chelsea, Graham Potter a été remercié par la direction londonienne. La défaite 2-0 face à Aston Villa ce week-end a donc été la goutte d’eau qui a fait déborder le vase. Sept mois sur le banc des Blues pour un bilan de 12 victoires, 8 nuls et 11 défaites, ce qui fait de Potter l’entraîneur avec la pire moyenne de points rapportés par match. D’après nos infos, Julian Nagelsmann est le grand favori pour succéder au tacticien britannique. En attendant, c’est Bruno Saltor qui assurera l’intérim. Le limogeage de Graham Potter a en tout les cas choqué le vestiaire des Blues. The Telegraph explique que les joueurs ont été «étonnés et stupéfaits». Certains sont même très inquiets. Le tabloïd anglais explique que plusieurs éléments ont d’ailleurs contacté leurs agents afin qu’ils se renseignent sur la situation du club.

À lire

Qui pour succéder à Ancelotti ?

L’ère du Mister semble toucher à sa fin au Real Madrid. Si le tacticien italien clame son envie de rester dans la capitale espagnole, la direction semble vouloir tourner la page Carlo Ancelotti. Comme l’expliquait la presse argentine, Mauricio Pochettino serait le grand favori de la direction. Les médias espagnols eux pensent plutôt à des options «maison», avec le potentiel retour de Zinedine Zidane, Xabi Alonso qui cartonne à Leverkusen ou encore Alvaro Arbeloa. Et la Cadena SER révèle un nom étonnant… José Mourinho ! Un retour du Special One divise beaucoup les supporters madrilènes. Si ça a été une époque riche en trophées, tout le monde se rappelle de son traitement vis-à-vis des légendes de la Casa Blanca. Le nom de José Mourinho circule aussi au PSG alors qu’il est sous contrat avec l’AS Roma jusqu’en 2024.