Angleterre : Mauricio Pochettino envisagé pour succéder à Gareth Southgate

Comme attendu, Mauricio Pochettino ne sera plus l’entraîneur de Chelsea la saison prochaine. Mardi, le club londonien a annoncé la nouvelle, après un commun accord entre les deux parties. Mais l’ancien coach du Paris Saint-Germain pourrait rapidement rebondir. En effet, le technicien argentin dispose déjà d’une piste pour la suite de sa carrière.

Le Telegraph souligne que l’Angleterre penserait à lui en cas d’échec de Gareth Southgate et sa bande pendant l’Euro 2024. Le média d’outre-Manche rappelle que l’homme de 52 ans est intéressé par le job, et avait déjà manifesté son intérêt il y a deux ans lors du Mondial 2022 au Qatar. Il apprécie particulièrement le football anglais, et considère réellement cette piste. Le média ajoute que Manchester United et le club saoudien Al-Ittihad seraient également intéressés.