Le FC Barcelone serait en passe de chiper Jules Koundé à Chelsea !

Décidément, ce mercato est pour le moins surprenant du côté du FC Barcelone. Depuis quelques mois, le club catalan ne cachait pas être en très grandes difficultés financières et déclarait même ne pas être en mesure de rivaliser avec les plus gros clubs européens. Pourtant, la réalité est tout autre sur ce début de mercato. Et les dernières recrues le montrent très clairement.

Après avoir réalisé les très gros coups Robert Lewandowski et Raphinha, avoir prolongé Ousmane Dembélé et récupéré Franck Kessié puis Andreas Christensen gratuitement, le FC Barcelone ne compte pas s'arrêter là. Selon les informations du journaliste Gerard Romero, dévoilées dans son émission Jijantes, le Barça va s'offrir... Jules Koundé. Alors que le joueur était la priorité de Chelsea depuis de longs mois, le FC Barcelone et Xavi ont réussi à devancer au dernier moment les Blues.

Transfert à 99% bouclé

Pourtant, dans ce dossier, ce n'était pas gagné du tout. Les dirigeants catalans avaient expliqué ne pas être en mesure de s'aligner sur les exigences du FC Séville, qui demandait près de 60 millions d'euros pour l'international français. Une somme trop haute pour le club espagnol, mais pas pour Chelsea, qui avait donc pris de l'avance. Du moins, c'est ce que le club londonien pensait. Car la réalité est différente puisque le joueur a toujours donné sa préférence au FC Barcelone. Seul un accord avec le FC Séville manquait.

Et d'après les indiscrétions de Gerard Romero, le Barça et Séville sont parvenus à un accord de principe pour Jules Koundé. L'opération est même bouclée à 99% et sauf un retournement de situation très improbable, l'ancien défenseur de Bordeaux jouera bien sous les couleurs du FC Barcelone la saison prochaine. Son transfert pourrait bien sauver son club formateur aussi puisque Bordeaux avait 10% sur la revente du joueur. Près de 8 millions devrait donc arriver dans les caisses bordelaises et aider grandement le club...