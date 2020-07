Liverpool dénonce les célébrations devant Anfield

La suite après cette publicité

Hier soir, Liverpool a disposé de Chelsea (5-3) à Anfield. Déjà sacrés champions d’Angleterre, les Reds ont profité de leur dernier match dans leur antre pour soulever enfin le trophée de la Premier League. Et si aucun spectateur n’était admis dans l’enceinte, des scènes de joie se sont produites à l’extérieur du stade. Un attroupement festif pour de nombreux fans sevrés de titre national depuis 1990. Cependant, en raison de la crise du coronavirus, Liverpool a publié un communiqué pour dénoncer ces célébrations.

« Le Liverpool Football Club tient à remercier les supporters qui sont restés à chez eux pour célébrer l'équipe qui a soulevé le trophée hier soir, protégeant leurs proches et notre ville de la menace toujours présente de cette pandémie. Nous sommes cependant déçus des scènes constatées à l'extérieur d'Anfield et du fait que des supporters n'ont pas tenu compte des conseils de célébration à domicile. (…) Comme nous l'avons déjà dit, quand il sera possible de le faire, nous célébrerons (avec les fans), mais d'ici là, la protection de notre ville est la priorité », peut-on lire sur le communiqué.