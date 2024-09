Le monde du football français tiraillé par la réélection de Vincent Labrune

Un mince espoir était permis de voir un vent de fraîcheur souffler sur la LFP. Au cœur des critiques en raison de sa gestion catastrophique des droits TV et, entre autres, du fameux contrat à vie passé avec CVC, Vincent Labrune était plus que jamais contesté. Cependant, le patron de la LFP, qui briguait un nouveau mandat, avait un atout de taille pour rester en poste. Grâce à un système de règles modifié pour lui faciliter la tâche, Labrune s’était dégagé la route pour filer sans encombre vers un deuxième mandat. Opposant déclaré à Labrune, Cyril Linette avait d’ailleurs été rapidement écarté de l’élection présidentielle, fautes de parrainages nécessaires.

La suite après cette publicité

Mais face à la fronde publique, la classe politique s’était saisie du dossier afin de permettre à Linette de pouvoir se présenter. Présenté comme l’homme du changement, l’ancien patron du PMU (également passé par L’Équipe et Canal+) n’a cependant jamais réussi à peser bien lourd face à Labrune. Il était d’ailleurs 15h40 quand la LFP a définitivement mis un terme au suspens en officialisant la réélection de l’Orléanais. «Sur proposition du Conseil d’Administration, l’Assemblée Générale élit Vincent LABRUNE Président de la LFP au premier tour (85,67%).» Réélu jusqu’en 2028 avec 14 voix contre 2, Labrune a mis Linette KO. Très vite, les premières réactions des présidents de Ligue 1 sont tombées. Premiers à sortir de l’hôtel Gaillard, les proches de Labrune se sont félicités du résultat.

À lire

LFP : Vincent Labrune sort la sulfateuse contre ses détracteurs

Les amis de Labrune savourent

«On a décidé qu’il soit réélu président. C’est comme ça, c’est le meilleur président qu’on ait et on veut continuer à travailler ensemble, pour changer les choses. C’est très important pour nous, pour la Ligue, pour les clubs, pour tout le monde», a indiqué Nasser Al-Khelaïfi (PSG), imité par son homologue rémois Jean-Pierre Caillot : « Il y a ce qui se passe en interne et ce qui est relayé en externe. On sait le travail qu’il a réalisé. Depuis le départ, je dis que c’est l’homme de la situation. » Venu défendre son ami Labrune dans les médias, quitte à passer pour un dirigeant inconscient des réalités des fans de football, le Montpelliérain Laurent Nicollin a complété ce concert d’éloges. «On a confiance en lui et on connaît sa capacité à renverser des montagnes et de faire de belles choses. Il y a eu des choses bien, d’autres moins bien. Maintenant, c’est signé et on repart pour quatre ans. (…) On va avoir un peu plus de calme, vous allez un peu moins nous casser les roubignoles et on va pouvoir bosser et essayer de récupérer un peu d’argent».

La suite après cette publicité

Grand perdant de cet épisode, Linette a félicité son adversaire, même s’il n’a pas caché son amertume. Cependant, d’autres acteurs se sont montrés plus expressifs. À commencer par le président du Havre, Jean-Michel Roussier : « c’est une mascarade ! » Plus tôt, le vote (consultatif) du collège de Ligue 2 a démontré que les clubs de l’antichambre de l’élite avaient donné leurs voix à Linette (9 contre 7 pour Labrune). Un constat qui n’a pas manqué de faire réagir le célèbre polémiste Daniel Riolo. «Sauf coup de théâtre l’Orléanais va continuer à la tête de la LFP. Les présidents de L1 cachés derrière Nasser n’ont pas eu le courage des patrons de L2…. En L2 l’Orléanais n’a eu que le soutien de ses amis… Capton et Fery. Quand il ne reste que ça, quel genre de président on est ? Quelle légitimité on a ? Donc tous les acteurs du foot sortent auj pour dire qu’il faut tout changer et faire des réformes mais en gardant le même homme à la tête de la LFP ! Logique non ? » ce soir, Vincent Labrune s’en moque. Après s’être même félicité du «processus démocratique» de l’élection, le patron de la LFP a gagné sa bataille.