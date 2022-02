Le message de soutien à l'Ukraine d'Andriy Shevchenko

Légende du football ukrainien, Andriy Shevchenko a réagi à l'invasion russe de son pays tôt ce matin. Hier sur les réseaux sociaux (avant le lancement de l'attaque russe, ndlr), l'ancien attaquant du Dynamo Kiev, sélectionneur de son équipe nationale il y a encore quelques mois, revendique l'indépendance de son pays acquise en 1991 après la chute de l'URSS.

«L'Ukraine est ma patrie ! J'ai toujours été fier de mon peuple et de mon pays ! Nous avons traversé de nombreuses périodes difficiles et, au cours des 30 dernières années, nous nous sommes formés en tant que nation ! Une nation de citoyens sincères, travailleurs et épris de liberté ! C'est notre atout le plus important !», affirme Shevchenko.