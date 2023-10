PSG, RB Leipzig : Xavi Simons lâche ses vérités sur son avenir

La suite après cette publicité

L’équipe de France a validé son billet hier pour l’Euro 2024. Pour cela, les Bleus sont allés gagner aux Pays-Bas 2-1 grâce à un doublé de Kylian Mbappé. Le Parisien a remis les pendules à l’heure face à une équipe en manque de talents. La faute à de nombreux blessés qui ont affaibli son collectif. Il aura tout de même eu une petite étincelle venue de Xavi Simons. Le milieu offensif a tenté de donner un peu de vie à des Oranje bien fades mais il était trop seul devant pour espérer faire la différence.

Le joueur de 20 ans mesure le chemin qu’il lui reste à parcourir au niveau international, lui qui réalise un excellent début de saison sous les couleurs du RB Leipzig. En 11 matchs, il en est déjà à 3 buts et 4 passes décisives, surfant sur ses prestations de la saison passée avec le PSV Eindhoven. Son nom est également revenu dans la presse ces derniers jours, la faute à un avenir pas toujours très clair. Il est prêté par le PSG à Leizpig mais disposerait d’une clause contraignante, pour le club de la capitale, dans son contrat.

Simons parle de son avenir

D’après L’Equipe, il ne peut pas être vendu avant une certaine date «qui n’a pas encore été atteinte». Et si les Franciliens décidaient de le transférer avant la date fatidique, la somme perçue reviendrait au PSV Eindhoven. Un vrai problème mais on comprendrait mieux pourquoi son avenir est un peu lié à celui de Kylian Mbappé. Simons a d’ailleurs eu un mot pour le Français hier soir à Amsterdam. «C’est un joueur de très haut niveau, mais pas que lui. C’est toute l’équipe (de France), ils ont une équipe très solide. Ils l’ont prouvé, mais il faut continuer».

Forcément son passage par la case média l’a obligé à évoquer son avenir mais il a tenté de balayer rapidement le sujet. «C’est un plaisir toujours de jouer contre des grands joueurs, encore plus quand c’est un ami (en parlant de Mbappé, ndlr), mais dès que le match commence il n’y a plus d’ami. Mais oui, après le match on a parlé». De quoi avoir donner envie de jouer pour le même club que le capitaine des Bleus ? «Je suis content à Leipzig, je ne pense pas à autre chose. J’ai une saison très excitante à jouer et je verrai aussi avec mon équipe.» Ça ne sera pas pour cette fois…