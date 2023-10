Mercato PSG : une clause totalement dingue relance l’avenir de Xavi Simons

La suite après cette publicité

Où jouera Xavi Simons la saison prochaine ? C’est la question posée par de nombreux observateurs au cours des dernières heures. Impressionnant sous les couleurs du PSV Eindhoven lors du précédent exercice, le milieu offensif néerlandais est finalement rentré dans la capitale française cet été. Un retour de courte durée pour le Batave puisque le Paris Saint-Germain décidait de prêter, dans la foulée, son joyau au RB Leipzig. Désormais sous contrat jusqu’en juin 2024 avec l’écurie allemande, le natif d’Amsterdam s’adapte, quoi qu’il en soit, parfaitement à son nouvel environnement.

Avec 3 buts et 4 passes décisives en 11 matches toutes compétitions confondues, le joueur de 20 ans - qui s’apprête à retrouver l’équipe de France dans le cadre des éliminatoires à l’Euro 2024 vendredi soir - fait ainsi le bonheur du club allemand. Mais pour combien de temps ? Dans les dernières heures, Le Parisien indiquait d’ailleurs que toutes les options semblaient encore ouvertes. D’un retour à Paris à une prolongation d’un prêt - que Leipzig souhaite déjà - en passant par une grosse vente dans les mois à venir, personne ne sait réellement de quoi sera fait le futur de la pépite néerlandaise. Le quotidien français précisait, également, que son avenir pourrait être lié à celui de Kylian Mbappé puisque Luis Campos considère que le Néerlandais évolue dans la même zone que le Bondynois et aurait donc besoin de temps de jeu pour continuer sa progression.

Le PSG ne peut pas (encore) envisager une vente !

En pleine éclosion et à l’heure où certaines rumeurs évoquaient déjà un bail prolongé pour le numéro 20 du RBL](https://www.footmercato.net/a3759688014059055239-letrange-decision-du-psg-concernant-xavi-simons), une clause pourrait cependant tout changer ! En effet, L’Equipe affirme, ce vendredi, que des clauses signées au moment du rachat du joueur stipulent que Xavi Simons ne peut pas être vendu avant une certaine date «qui n’a pas encore été atteinte». Pire encore, si les Parisiens venaient à céder leur pépite avant cette limite, la somme perçue reviendrait au PSV Eindhoven.

Une clause qui bloque donc les hautes sphères franciliennes et qui devrait, logiquement, empêcher les champions de France en titre d’envisager une vente importante lors du prochain mercato estival. Reste encore à savoir si le board des Rouge et Bleu a pour projet de se séparer de son crack dans les prochains mois. Avec le possible départ de Kylian Mbappé au Real Madrid l’été prochain et dans la lignée de l’analyse faite par Luis Campos, le PSG pourrait, en effet, décider de rapatrier son protégé. Une chose est sûre, le feuilleton est lancé et le prochain marché des transferts risque d’apporter de nouveaux indices. Pour rappel, le numéro 7 du club de la capitale sera libre de discuter avec le club de son choix dès le mois de janvier 2024…