Real Madrid : Kylian Mbappé n’est pas du tout satisfait

De ses débuts à l’AS Monaco au Real Madrid, en passant par le Paris Saint-Germain et l’équipe de France, Kylian Mbappé (25 ans) a toujours eu les projecteurs braqués sur lui. Très souvent, ça a été pour parler de son talent, de ses qualités hors normes ou encore de ses nombreux buts. Mais depuis quelque temps maintenant, le Français n’est pas épargné par les critiques. L’an dernier, l’ancien joueur de Bondy a été critiqué pour ses prestations moins intéressantes sous le maillot parisien. Il a aussi fait parler de lui pour ses relations compliquées avec la direction francilienne, notamment Nasser Al-Khelaïfi, ou la gestion particulière de Luis Enrique. Par la suite, c’est son transfert au Real Madrid qui a fait couler de l’encre un peu partout dans le monde.

Une absence chez les Bleus qui fait polémique

Après sept années passées dans la capitale française, KM9 est allé vivre son rêve chez les Merengues. Forcément, l’attente était très importante, d’autant que le capitaine des Bleus savait qu’il devait en quelque sorte se racheter après avoir dit non plusieurs fois au Real Madrid. Bien décidé à réussir au sein de la Casa Blanca, il a mis toutes les chances de son côté et il a suivi à la lettre le programme envoyé par le préparateur physique du club, Antonio Pintus. La presse ibérique avait d’ailleurs expliqué que Mbappé était disposé à écourter ses vacances après son Euro raté avec les Tricolores afin de rejoindre son nouveau club et se mettre au travail dès que possible. Mais l’écurie de Florentino Pérez a refusé et lui a dit de profiter de ses congés.

Une fois ses vacances terminées, le champion du monde 2018 a poursuivi son opération séduction à Madrid. Outre le fait de parler parfaitement l’espagnol, il s’est investi auprès de ses coéquipiers, même les plus jeunes. Sur le terrain, il a connu quelques difficultés d’adaptation, bien qu’il ait réussi à se montrer décisif (7 buts, 1 assist en 11 apparitions toutes compétitions confondues). Mais depuis quelques jours, KM9 est au centre de toutes les critiques en France. En effet, on ne comprend pas pourquoi il a dû déclarer forfait avec les Bleus, alors qu’il a joué avec son club samedi dernier face à Villarreal, soit deux jours après l’annonce de la liste de Didier Deschamps. Le sélectionneur tricolore a tenté d’éteindre l’incendie provoqué par l’absence de son capitaine.

Mbappé estime ne pas répondre encore aux attentes des Merengues

«Kylian cristallise beaucoup de choses sur lui. Ce n’est pas faire un cas de Kylian. Il faut voir ça de manière plus générale. (…) Le postulat de départ, c’est que les intérêts des clubs et les intérêts des équipes nationales, je ne parle pas que de l’équipe de France, divergent forcément à un moment, et il ne faut pas oublier non plus que l’employeur c’est le club, ce n’est pas la fédération » Un discours bien différent de celui qu’il a pu tenir par le passé concernant d’autres joueurs. Quoi qu’il en soit, le cas Mbappé fait jaser, que ce soit en public ou en privé. De son côté, le joueur né en 98 est à Madrid. Ce mercredi d’ailleurs, la presse ibérique fait un long point à son sujet.

Ainsi, Relevo indique que le Français n’est pas satisfait de lui-même et qu’il estime ne pas répondre totalement aux attentes pour le moment. Pour cette raison, il a décidé d’accélérer la cadence et le travail. Cela expliquerait en partie sa décision de ne pas rejoindre les Bleus, en plus du fait d’être diminué physiquement après sa blessure. Le média espagnol ajoute que Mbappé veut atteindre le plus rapidement possible son meilleur niveau. D’ailleurs, il n’a pas eu de problème lors des entraînements cette semaine. Relevo précise qu’il a fait preuve d’une belle énergie et qu’il est apparu très à l’aise lors des exercices dans les petits espaces. Au Real Madrid, on a d’ailleurs loué son professionnalisme et son implication.

Il travaille dur pour retrouver sa meilleure version

Le club merengue comme le joueur veulent profiter de cette trêve pour travailler en profondeur et faire en sorte que le Français soit le meilleur possible pour affronter les prochains défis avant la trêve de novembre (Celta, Borussia Dortmund, Barça, Valence, AC Milan et Osasuna). Le son de cloche est le même dans les colonnes de Marca, qui a titré "Mbappé, entre la « dette » et la mini-pré-saison". La publication pro-Real Madrid a ensuite commenté : «l’attaquant souhaitait rester à Madrid et laisser de côté l’équipe nationale pour améliorer sa condition physique car il estime qu’il n’est toujours pas à la hauteur des attentes. Le club se réjouit de son engagement.»

Marca ajoute : «cette absence de pré-saison s’est ressentie dans la performance de Mbappé, meilleure en termes de chiffres (sept buts et une passe décisive en 11 matches) qu’en termes de sensations Conscient de cela, c’est Mbappé lui-même, qui se sent en quelque sorte redevable envers son nouveau club , qui a décidé de rester à Madrid durant la trêve pour travailler son physique avec l’aide d’Antonio Pintus. La blessure musculaire subie contre Alavés le 24 septembre ne l’a pas aidé non plus, même si le joueur a réussi à raccourcir les délais initialement prévus et n’a été absent que du derby (…) Il a donc pris la décision de ne pas répondre à l’appel de la France et de rester à Madrid pour travailler pour atteindre sa meilleure version le plus rapidement possible.» Kylian Mbappé, qui a promis à son club de marquer au moins 50 buts cette saison, se met une grosse pression, lui qui veut bien faire. Au moins, on ne pourra pas lui reprocher ça…