Daouda Weidmann file au FC Twente

Daouda Weidmann (22 ans) est sur le point de s’engager avec le FC Twente pour cinq saisons. Formé au Paris Saint-Germain puis passé par les équipes jeunes du Torino, en Italie, le milieu français va découvrir l’Eredivisie après avoir disputé 13 rencontres, toutes compétitions confondues, la saison dernière avec le club néerlandais du RKC Waalwijk.

Le joueur de 22 ans, qui a également porté les couleurs du Paris FC en jeunes avant de rejoindre l’Italie en 2022, passera sa visite médicale demain, avant de signer son contrat et rejoindre la formation de Twente, sixième du dernier championnat néerlandais.