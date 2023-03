Les larmes de Georgina Rodriguez pour CR7 et leur enfant disparu

La suite après cette publicité

Le 18 avril 2022, Cristiano Ronaldo a annoncé le décès tragique à la naissance de l’un de ses jumeaux. «C’est avec la plus profonde tristesse que nous annonçons le décès de notre petit garçon. C’est la plus grande douleur qu’un parent puisse ressentir. Seule la naissance de notre bébé nous donne la force de vivre ce moment avec un peu d’espoir et de bonheur. Nous tenons à remercier les médecins et les infirmières pour tous les soins et le soutien fournis. Nous sommes dévastés et demandons de la vie privée en ce moment très difficile. Notre garçon tu es notre ange. Nous t’aimerons pour toujours.» Leur fille, Bella Esmeralda, elle, a pu heureusement s’en sortir et procurer du bonheur à une famille profondément touchée.

Près d’un an après, Georgina Rodriguez, la compagne de CR7, est sortie du silence sur le sujet. La jeune femme de 29 ans, héroïne de sa propre série-documentaire sur Netflix, s’est confiée en larmes dans une interview. Ses propos sont relayés par The Sun. «La vie est dure, la vie continue. J’ai des raisons de continuer et d’être forte. Cris m’a massivement encouragée à poursuivre tous mes engagements. Il a dit : "continue ta vie, ça va te faire du bien." En ce moment, ma priorité est ma famille et mes enfants. Je suis vraiment heureuse et très reconnaissante (…) Cristiano est tellement attentionné avec moi, il est vraiment bon. C’est l’amour de ma vie.» La star portugaise appréciera cet émouvant message.

