PSG : que retenir de la première de Mauricio Pochettino ?

En 2018, Thomas Tuchel réalisait ses débuts sur le banc du PSG. Après un succès lors du Trophée des Champions face à Monaco, l'Allemand avait remporté son premier match en Ligue 1 en s'imposant 3 à 0 face à Caen. Deux ans et demi plus tard, c'était au tour de son successeur Mauricio Pochettino de découvrir le championnat de France. Mais cette fois-ci, en tant qu'entraîneur, lui qui a porté le maillot parisien en tant que joueur. Et l'histoire retiendra que c'est à Saint-Etienne que l'ancien coach de Tottenham a entamé son aventure parisienne.

Plusieurs interrogations entouraient cette rencontre. La première était de savoir quel onze et quel système de jeu l'Argentin allait utiliser. En ce qui concerne l'équipe de départ, il faut rappeler que le natif de Murphy n'avait pas tout son effectif à sa disposition. En effet, Neymar, Mauro Icardi, Layvin Kurzawa, Alessandro Florenzi Leandro Paredes, Danilo Pereira, Presnel Kimpembe, Rafinha et Juan Bernat étaient forfaits. Limité dans ses choix, il alignait le onze suivant : Navas - Dagba, Marquinhos, Kehrer, Bakker - Herrera, Verratti, Gueye - Di Maria, Kean, Mbappé. Une équipe qui avait malgré tout une allure plutôt intéressante.

Verratti au coeur du jeu

Concernant le jeu, plusieurs médias avaient annoncé que le coach de 48 ans avait positionné Marco Verratti en dix lors des quelques séances d'entraînement qu'il a dirigées depuis son arrivée dans la capitale. Et il a poursuivi sur son idée puisqu'il a opté pour un 4-3-3 avec l'Italien en numéro 10 et maestro pour donner le ton au coeur du jeu. Herrera et Gueye étaient, eux, à la récupération. Derrière, le duo Marquinhos-Kehrer, que l'on a vu échanger parfois de position, devait tenir la baraque. D'entrée, on a vu une équipe du PSG qui s'est efforcée de bien faire tourner le ballon et mettre en place son jeu en cherchant Verratti, positionné beaucoup plus haut qu'habituellement. Le bloc parisien était d'ailleurs haut sur les phases offensives, notamment les centraux, et donc plus compact.

L'Argentin voulait à la fois que son équipe prenne le temps pour construire le jeu tout en demandant à ce que l'on joue vite et en première intention lorsque la récupération du ballon était haute. Mbappé et Kean étaient cherchés en priorité, alors que Di Maria était dans un très mauvais jour. Joueuse, cette formation parisienne s'est aussi exposée et s'est montrée parfois friable derrière, où les espaces étaient nombreux pour des Verts qui ont osé et qui ont multiplié les occasions. C'est d'ailleurs sur une perte de balle de Gueye que l'ASSE a ouvert le score grâce à Hamouma (19e), même si le PSG égalisait vite grâce à Kean (1-1). En deuxième période, Pochettino a demandé à ses troupes de faire un pressing plus intense. Mais cela n'a pas empêché l'ASSE de profiter des espaces.

Pochettino observé et observateur

Dans sa zone technique, Pochettino, qui a jugé sa grande première, était forcément très observé. Mais lui aussi a été très observateur. On l'a vu faire les cent pas et discuter avec ses adjoints sur son banc et replacer les joueurs présents à proximité. C'était le cas de Marquinhos, son capitaine, auquel il a demandé de faire passer ses consignes à ses milieux. Marco Verratti a été l'un de ses autres relais. On a également vu le coach agacé et faire des gestes d'humeur quand ses joueurs ne faisaient pas ce qu'il souhaitait comme à la 15e, quand Gueye temporisait alors que l'Argentin demandait à ce qu'on joue rapidement sur Mbappé après avoir récupéré le ballon.

A l'heure de jeu, il a fait entrer Pembélé et Draxler à la place Dagba et Gueye, décevants dans l'ensemble. C'était donc aussi le cas de Di Maria, qui a continué à jouer jusqu'à la 84e (remplacé par Sarabia) et n'a pas apporté, hormis des pertes de balles. Si bien sûr cela reste une première, Mauricio Pochettino, qui a débuté par un nul (1-1), a encore du pain sur la planche pour façonner un PSG à son image car il a hérité à d'un effectif qui n'est pas au point physiquement et qui doit trouver une meilleure cohésion collective. Tout cela pour aider son club à rêver toujours plus grand.