PSG : Mauricio Pochettino juge sa première

Soir de premières. Pour le premier match officiel de l'année 2021, le Paris Saint-Germain débutait par un déplacement à Geoffroy-Guichard pour affronter l'AS Saint-Etienne. Une rencontre qui était aussi la grande première de Mauricio Pochettino à la tête du club de la capitale. Mais les coéquipiers de Marquinhos n'ont pas réussi à faire mieux qu'un match nul (1-1), eux qui ont été d'ailleurs menés au score avant d'égaliser grâce à Moïse Kean. Après la rencontre, l'ancien entraîneur de Tottenham s'est présenté en conférence de presse face aux journalistes afin d'en dire plus après cette première soirée en tant que coach du PSG.

Pochettino heureux de coacher à nouveau

«Je suis très content de coacher après avoir passé 13-14 mois loin des terrains. C'est un sentiment un peu bizarre car il n'y avait pas de supporters. C'est un peu un manque de ne pas sentir la chaleur de la part des supporters», a avoué l'entraîneur avant d'avoué sa déception après le résultat nul. «D'abord, nous sommes déçus car nous voulions gagner. On a fait ce qu'on devait faire pour le gagner, on s'est crée des chances mais ça n'a pas suffit. Vu les circonstances, on va se contenter de ce qu'on a pris. Sans aucun doute, on a trouvé des choses positives pour l'avenir». Mais il y a encore du pain sur la planche.

«Je crois qu'il y a plein de choses à améliorer, dans les phases offensives et défensives, quand on a la possession dans le camp adverse, dans la façon de toucher le ballon, etc... On a plein de choses à améliorer (...) C'est vrai qu'aujourd'hui c'était un match contre une équipe avec de grosses qualités physiques. On ne veut avoir aucune excuse, on doit s'améliorer pour gagner les matches. ». Mais l'Argentin ne va pas disposer de beaucoup de temps puisque son équipe va recevoir Brest samedi. Mais cela n'inquiète pas Pochettino.

L'Argentin n'est pas inquiet

«On va utiliser toutes les stratégies et tous les moyens pour nous améliorer. Je ne suis pas soucieux. On sait qu'on va y arriver car le groupe a de la qualité. On va mettre tous les moyens disponibles pour arriver au point où on veut arriver». Et l'ancien entraîneur de Tottenham s'emploie pour soutenir son équipe. C'était le cas mercredi soir durant le match. «Je veux transmettre de l'énergie aux joueurs depuis la touche comme on travaille ensemble depuis quelques jours. J'ai essayé d'aider les joueurs en donnant des consignes pour améliorer notre jeu».

C'était le cas notamment avec Marco Verratti. «Marco a eu la liberté pour jouer dans différentes positions. C'est un meneur de jeu, un playmaker. Il a ses qualités dans différentes positions et une bonne lecture de jeu. Je suis content de ce qu'il a fait sur le terrain aujourd'hui». Même constat avec Kylian Mbappé, pas forcément en vue. «Je suis très content de Kylian. Il a montré une bonne attitude. Je suis sûr qu'il doit s'améliorer, comme nous tous. Il est sûrement déçu car on n'a pas gagné et aussi car il pouvait faire mieux. Je suis content de la façon dont il est ouvert à s'améliorer. C'est le chemin à suivre». Prochaine étape samedi pour sa première au Parc des Princes en tant que coach.