Les franches confidences de Kylian Mbappé sur le PSG actuel

Cette saison, le PSG réalise sûrement l’une de ses meilleures saisons sous l’ère QSI. Imbattables en Ligue 1, les Parisiens filent vers un 13e titre et la Coupe de France leur semble promise. Sur la scène continentale, le club de la capitale a éliminé Liverpool en 8es de finale de Ligue des Champions et est désormais considéré comme l’un des grands favoris en C1. Une forme qui pousse de nombreux observateurs à se questionner si Paris n’est pas meilleur cette saison suite au départ de Kylian Mbappé. Cela tombe bien, Le Parisien a posé la question ce lundi à l’intéressé. Et ce dernier a expliqué qu’il était totalement focalisé sur sa fin de saison avec le Real Madrid :

«Ce n’est pas quelque chose qui me préoccupe… Je regarde tous les matchs de foot et évidemment ceux du PSG aussi. Je leur souhaite vraiment le meilleur. Mais je suis concentré sur le Real Madrid et ce triplé historique qu’on peut réaliser. C’est quelque chose que le Real Madrid n’a jamais fait donc ce serait vraiment extraordinaire pour ma première saison de le réussir. J’essaye de ne penser à rien d’autre pour être à 150 % avec le Real et rapporter ces trophées.»