PSG : nouveaux matches amicaux au programme

Après une première victoire contre Le Mans mercredi matin et en attendant la rencontre face à Chambly samedi matin, le PSG a officialisé la tenue de deux nouveaux matches amicaux de préparation. En effet, les joueurs de Mauricio Pochettino affronteront prochainement Augsbourg, club allemand, et le Genoa, club italien, à Orléans.

«Les Rouge et Bleu affronteront d'abord le FC Augsbourg, le mercredi 21 juillet, à 19h00. Puis ils feront face au Genoa Cricket and Football Club, le samedi 24 juillet, à 19h00. Ces deux rencontres se tiendront au Stade Omnisport de la Source », peut-on lire sur le site officiel. A noter que ces deux rencontres ne seront pas à huis clos et se joueront donc avec du public en tribunes.