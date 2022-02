Le FC Barcelone a gâché plus de 500 millions d'euros pour trouver des successeurs à la MSN

Messi-Suarez-Neymar, les trois fantastiques apparaissent comme le dernier symbole d'un Barça triomphant sur le toit de l'Europe. Ensemble, les attaquants avaient réussi à remporter la Ligue des Champions en 2015 contre la Juventus. Ce fameux trio, qui luttait à l'époque avec la fameuse BBC du Real Madrid, a pris fin à l'été 2017 lorsque Neymar a pris son envol vers le PSG. Le Brésilien aspirait à devenir le leader d'une équipe et non plus d'être dans l'ombre de son ami Leo Messi.

La suite après cette publicité

Le départ de Neymar a fait très mal aux Culés. Depuis, ils n'ont jamais retrouvé les sommets. La faute notamment à des mauvais choix de joueurs pour remplacer l'ancien de Santos. Pris au dépourvu et surpris par les velléités de transfert du Brésilien, la direction n'a pas su utiliser à bon escient les 220 M€ récupérés. Elle a multiplié les échecs, tout en dépensant sans compter. Marca a même dressé un sombre récapitulatif de tous les joueurs achetés pour succéder à la fameuse MSN.

Dembélé et Coutinho symbolisent les échecs du Barça

En tout, 552 M€ ont été dépensés pour un résultat franchement moribond. Dès 2017, l'affaire a mal tourné. Le Barça n'avait pas anticipé le transfert et a dû se précipiter pour trouver des remplaçants clinquants. L'idée d'intégrer Ousmane Dembélé (140 M€) et Philippe Coutinho (135 M€) au collectif avait de quoi séduire mais force est de constater que ce fut un fiasco. Pire encore, le Français va partir libre cet été, alors que l'ancien pensionnaire de Liverpool est retourné à Angleterre où son prêt à Aston Villa est parti sur les chapeaux de roue.

Cette même saison, le Barça avait activé une clause de rachat pour Gerard Deulofeu de 12 M€. Le joueur formé à la Masia a filé en prêt dès l'hiver suivant... Avec ces trois recrues, 287 M€ ont déjà été dépensés... La saison d'après sera moins onéreuse mais cette fois, c'est l'achat de Malcom à Bordeaux pour 41 M€ qui est épinglé. L'ailier était alors en route vers la Roma quand les Blaugranas l'ont contacté. Il s'en est allé un an plus tard pour un montant quasi similaire au Zenith. Ce même été, Kevin-Prince Boateng est venu faire le nombre, sous la forme d'un prêt.

552 M€ dépensés en 4 ans et demi rien que pour des attaquants

Et que dire du mercato d'été 2019. Recruté pour 120 M€ après avoir fait faux bond un an auparavant, Antoine Griezmann ne s'est jamais vraiment intégré. Le voilà retourné sous la forme d'un prêt avec option d'achat à l'Atlético de Madrid deux ans plus tard. Martin Braithwaite, acheté 18 M€, est toujours là mais il n'est pas un joueur digne du standing du FC Barcelone. En 2020, les Blaugranas ont anticipé en faisant sauter la clause libératoire de Francisco Trincão, alors à Braga, pour 31 M€. Sur le papier, il y avait de quoi être séduit mais le Portugais, victime aussi des mauvais résultats globaux, ne s'impose pas. Il file en prêt l'été suivant à Wolverhampton.

En parallèle, c'est au tour de Luis Suarez de faire ses bagages. Et vite même. En proie à de gros soucis financiers, l'Uruguayen est prié de s'en aller afin d'économiser son salaire. L'Atlético flaire la bonne affaire et sera sacré champion dès la première saison de l'attaquant. En fin de contrat et sans la possibilité de prolonger, Leo Messi s'en va lui aussi de son club de toujours. La MSN est déjà un lointain souvenir. Depay arrive libre de tout contrat, tandis que le Barça s'offre Ferran Torres pour 55 M€, en plus de Pierre-Emerick Aubameyang (libre) et Adama Traoré (en prêt). Il est encore trop tôt pour dire si ces derniers nommés sauront enfin redonner les lettres de noblesse aux Catalans. Mais 4 ans et demi plus tard et 552 M€ dépensés, il serait bon de ne plus se tromper...