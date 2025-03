Éliminatoires Coupe du monde 2026 : la grande soirée de Thiago Almada avec l’Argentine

L’Argentine prépare au mieux son choc face au Brésil. Le champion du monde 2022 a réalisé une très belle opération cette nuit en allant gagner en Uruguay 1-0 dans ces éliminatoires au prochain Mondial. En signant ce 9e succès durant cette campagne, l’Albiceleste poursuit son cavalier seul en tête du classement. Elle possède désormais 6 points d’avance sur l’Équateur et 7 sur la Seleçao, qui se déplace au Monumental dans la nuit de mercredi à jeudi. Il y a plus d’une raison d’être satisfait.

La suite après cette publicité

Déjà il y a la victoire, toujours difficile à aller chercher à Montevideo. Lionel Scaloni est aussi satisfait de voir que ses tauliers qui étaient sous la menace d’une suspension, Nicolás Otamendi, Enzo Fernández, Leandro Paredes et Alexis Mac Allister, sont tous sortis du terrain sans le moindre avertissement. Ils seront disponibles contre le Brésil. Et puis, il fallait faire sans Messi, blessé pour cette trêve internationale. Tant pis pour l’Argentine, qui s’est trouvée un nouveau héros : Thiago Almada.

Le but exceptionnel de Thiago Almada

Le Lyonnais fut l’unique buteur de la soirée à la 68e, et de quelle manière ! Après avoir hérité du cuir aux 25 mètres légèrement décalé dans l’axe gauche, le milieu offensif s’est remis sur son bon pied pour enrouler une frappe d’exception dans la lucarne opposée de Rochet. Même Dibu Martinez de l’autre côte du terrain n’en revenait pas. Forcément, la presse argentine fait ses gros titres sur la performance et surtout le golazo du joueur de 23 ans, vu comme le grand héros de la soirée.

La suite après cette publicité

«J’étais un peu anxieux, mais aussi impatient de jouer et de montrer pourquoi j’ai été appelé, affirmait à la sortie du terrain celui qui est prêté par Botafogo en cette seconde partie de saison. «Il nous a fallu un certain temps pour nous adapter, mais ensuite nous avons commencé à nous jouer davantage dans l’axe, à faire circuler le ballon et à trouver des espaces. En réalité, le match s’est très bien déroulé. C’était une rencontre difficile, mais nous avons réussi à la gagner.»

Scaloni : «le passage d’Almada en Europe a été déterminant»

Titulaire pour la seconde fois seulement en équipe nationale (7 sélections, 3 buts), Thiago Almada est peut-être en train de saisir sa place dans le onze de Lionel Scaloni, lequel doit effectuer une transition en douceur entre les générations. Sans Messi et Di Maria, lequel a pris sa retraite internationale, il y a des places à prendre devant. «Le passage d’Almada en Europe a été déterminant. Il a gagné sa place dans son club en quelques matchs seulement. Cela signifie que l’entraîneur le reconnaît déjà. Et puis, nous le connaissons depuis longtemps» assurait de son côté le sélectionneur, ravi.