PFC : Maxime Lopez refuse de parler de "vrai derby" contre le PSG

Après la défaite du Paris FC contre le PSG (2-1) au Parc des Princes, le capitaine Maxime Lopez est arrivé en zone mixte en analysant la naissance de ce derby parisien qu’il ne souhaite pas encore mettre en lumière en détails.

La suite après cette publicité

«Oui, par rapport à la localisation des deux stades mais aujourd’hui, il y a trop d’écarts entre le PSG et le PFC. Nous, on doit se maintenir, et après, on pourra peut-être écrire une histoire, déjà en L1 et créer un derby… Pour vous, la presse, ce serait beau mais on en est au début du projet, ce serait présomptueux de parler de réel derby», a-t-il affirmé. Il n’y a plus qu’à comme on dit.