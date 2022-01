Bayern : les possibles remplaçants de Niklas Süle et Corentin Tolisso

La suite après cette publicité

En fin de contrat à l'issue de la saison, Niklas Süle (26 ans) et Corentin Tolisso (27 ans) peuvent encore rester au Bayern Munich. Le défenseur central allemand est certes dans le viseur du FC Barcelone et de Chelsea en cas de départ libre cet été mais le Rekormeister entend jouer sa carte jusqu'au bout pour le conserver. Pour Corentin Tolisso, les intentions bavaroises étaient différentes et une prolongation ne semblait pas forcément évidente il y a encore quelques semaines. Néanmoins, le Français est actuellement dans une forme éclatante et profite pleinement de la blessure de Leon Goretzka.

Si des doutes subsistent pour Corentin Tolisso, notamment à cause de blessures récurrentes, la situation évolue positivement. Voulant donc essayer de prolonger ses deux éléments cet été, le Bayern Munich va pousser dans ce sens au cours des prochaines semaines. Pourtant, les Bavarois ont déjà des idées au cas où il ne parviendrait pas à leurs fins. Selon Kicker, les deux joueurs de Chelsea, Antonio Rüdiger (28 ans) et Andreas Christensen (25 ans) sont vu comme des possibilités intéressantes en défense tandis que le milieu suisse du Borussia Mönchengladbach, Denis Zakaria (25 ans), se retrouve sur les tablettes bavaroises. Ainsi, le Bayern Munich a ciblé trois alternatives libres et intéressantes pour cet été. Tout dépendra grandement de l'évolution