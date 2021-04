Mercato : la short-list de Chelsea pour sa défense

La suite après cette publicité

Ce mercredi, malgré une incroyable domination du FC Porto, Chelsea est parvenu sans encombre à gagner son quart de finale aller de la Ligue des Champions grâce à deux réalisations de Mason Mount et de Ben Chilwell. Thomas Tuchel avait décidé d'opter pour une défense à trois composée d'Antonio Rudiger, d'Andreas Christensen et de Cesar Azpilicueta. Thiago Silva, après son exclusion contre West Bromwich Albion (2-5), était sur le banc.

Car là sera tout l'enjeu de cet été pour les Blues : former une défense, qui lui a fait défaut cette saison même si depuis l'arrivée de Thomas Tuchel, si on excepte la catastrophe du week-end dernier, les pensionnaires de Stamford Bridge ont été intraitables en défense. Dans son édition du jour, Estadio Deportivo nous apprend que l'écurie londonienne a déjà coché trois jolis noms pour sa défense.

Les Anglais sont fans de Koundé

Le premier est le défenseur international allemand de 25 ans du Bayern Munich, Nicklas Süle, sorti en cours de première période sur blessure contre le Paris Saint-Germain (2-3), le second est le défenseur de l'Atlético de Madrid et international uruguayen José Gimenez et le dernier, un jeune Français très connu : Jules Koundé. L'ancien Bordelais ne cesse d'impressionner sous les couleurs du Sevilla FC et ne devrait pas y faire long feu.

Selon ED, Manchester United, qui était, depuis un long moment, dans la bataille, a baissé les bras en voyant le prix réclamé par le club andalou (environ 80 millions d'euros). Une somme qui ne fait visiblement pas peur à l'écurie dirigée par Thomas Tuchel, même si on imagine que les deux autres noms susmentionnés devraient coûter un peu moins cher. Il ne faudra pas occulter la concurrence de Manchester City non plus. Jules Koundé va avoir le choix !