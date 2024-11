Mikel Arteta et Arsenal plongent en pleine crise

Cette saison, en Premier League, on attend comme depuis plusieurs années maintenant la course au titre acharnée entre Liverpool, Manchester City et Arsenal. Le club de Mikel Arteta a été le rival de Pep Guardiola et ses ouailles sur les deux dernières saisons. Et forcément, après avoir manqué le titre de peu à chaque fois, les supporters des Gunners espéraient briser cette malédiction sur l’exercice en cours. Mais après de belles choses sur le terrain ces derniers mois, Arsenal connaît de grosses difficultés depuis plusieurs semaines. Ce samedi, face à Newcastle, les coéquipiers de William Saliba ont confirmé leur mauvaise passe en concédant une nouvelle défaite (0-1).

Avec ce résultat, le club londonien se retrouve un peu largué par la concurrence après seulement dix journées. Si Manchester City, défait à Bournemouth, n’a pas su profiter de la contre-performance des Gunners, les Reds, tombeurs de Brighton, comptent eux désormais 7 longueurs d’avance sur Arsenal. Mais au-delà du résultat, c’est surtout dans le contenu que le club londonien déçoit grandement. Face aux Magpies, en plus d’enchaîner une deuxième défaite à l’extérieur de suite (une première depuis mai 2022), les hommes de Mikel Arteta ont semblé démuni, sans idée. Preuve en statistique avec un seul tir cadré dans ce match en tout début de première période.

Mikel Arteta déjà sous pression

«Nous méritions de perdre aujourd’hui. Je pense que nous avons très bien commencé et que nous avons été vraiment dominants. Nous n’avons pas assez bien défendu la surface. C’est tout à leur honneur. Ils ont marqué un grand but avec un bon ballon. Ensuite, le jeu change et vous commencez à jouer un jeu différent. Il faut s’adapter et nous ne l’avons pas assez bien fait. Je suis très frustré. Nous avons été entraînés dans un jeu qu’ils recherchent constamment et nous n’avons pas pu jouer le jeu que nous voulions. Nous avons eu deux grosses occasions, Mikel en a eu une, Declan en a eu une grosse. Nous manquions de réponses», a analysé froidement Mikel Arteta qui a donc regretté le manque d’efficacité offensive de son équipe sur ce match.

«Nous pouvons dire ce que nous voulons. Nous aurons du mal à trouver les mots aujourd’hui. Nous devons le montrer sur le terrain mercredi soir. Vous devez être à votre meilleur à chaque fois pour vous donner une chance de gagner», ajoutait le technicien espagnol, dépité. Une analyse partagée par l’international français William Saliba qui a aussi estimé que son équipe ne méritait rien d’autre que la défaite ce samedi après-midi. «Nous sommes tous un peu tristes parce que nous voulions gagner aujourd’hui. Malheureusement, nous ne l’avons pas fait et nous n’avons pas joué le match que nous voulions jouer. On méritait de perdre aujourd’hui je pense. Je pense que nous n’avons pas joué comme nous le voulions et ils ont été bons aussi», notait le défenseur international français avant d’appeler ses coéquipiers à réagir au plus vite.

«Ce n’est pas grave, nous sommes concentrés sur la semaine prochaine et ce n’est pas fini. Aujourd’hui, ils ont marqué tôt et nous n’avons pas réussi à égaliser. Nous devons nous serrer les coudes. La saison dernière, nous avons eu une période comme ça et nous devons rester ensemble et avoir la confiance pour sortir. Nous croyons tous que nous reviendrons». Un constat lucide mais qui ne fera pas décolérer les supporters d’Arsenal qui commencent à sérieusement pointer du doigt Mikel Arteta et son travail. Forcément, dans ces cas-là, le coach est rapidement ciblé et mis sous pression. Les Gunners devront espérer des faux-pas des concurrents ce week-end, mais surtout vite se relancer. Cela passera par des victoires face à l’Inter en C1 mercredi mais surtout dans le choc face à Chelsea lors de la prochaine journée de PL. Ce n’est pas gagné…