L'objectif fou de Kylian Mbappé, la nouvelle idée de l'Inter pour son attaque

Kylian Mbappé se fixe un nouvel objectif pour l'été 2024

Présent avec les Bleus pour disputer les qualifications du Mondial 2022 au Qatar, Kylian Mbappé voit déjà plus loin ! Pressenti pour disputer l'Euro cet été ainsi que la Coupe du Monde en novembre 2022, l'attaquant du PSG s'est fixé un nouvel objectif : les JO 2024, à Paris. Dans son édition du jour, Le Parisien nous apprend que l'attaquant du Paris Saint-Germain aurait coché la date, lui qui espérait déjà faire partie de la sélection olympique l'année dernière, avant l'annonce du report de la compétition. Un nouvel objectif dans la carrière du joueur de 22 ans qui démontre une nouvelle fois son envie de tout remporter et ainsi marquer encore plus l'histoire du football français.

Le Real Madrid prêt à faire des folies cet été

Ce n'est désormais plus un secret pour personne, le Real Madrid veut frapper fort cet été. Alors qu'une réunion de la BBC est envisagée par la direction merengue, Florentino Perez souhaite néanmoins prioriser les dossiers qui mènent à Kylian Mbappé et à Erling Haaland. Jusque là, rien de très nouveau, sauf que Marca annonce ce matin, dans ses colonnes, que le président du Real souhaiterait passer à l'offensive pour les deux joueurs, dès cet été ! Une opération évaluée à plus de 300 M€ mais que la Casa Blanca pourrait être en mesure d'assumer, à en croire le quotidien espagnol. Reste à savoir si le Real arrivera à devancer la concurrence du Barça dans le dossier Haaland, alors que SPORT nous apprend, ce matin, que le Norvégien serait la priorité absolue des Blaugrana, cet été. Une bataille à laquelle devrait prendre part Manchester City, le Bayern Munich, Manchester United ou encore Chelsea. Affaire à suivre...

L'Inter dans tous les bons coups pour renforcer son attaque

Enfin, en Italie, l'Inter pourrait se montrer actif sur le marché des transferts, cet été. La Gazzetta dello Sport évoque, ce matin, un intérêt des Nerazzurri pour l'attaquant colombien de l'Atalanta, Luis Muriel. Une opération évaluée entre 25 et 30 M€ par le journal au papier rose. Une somme que les Milanais pourraient être en mesure d'investir d'autant que la Serie A connaît le nom de son nouveau diffuseur, DAZN. Un investissement à hauteur de 840 M€ qui devrait permettre aux clubs italiens d'augmenter leurs recettes pour les saisons à venir.