Lille-Lens : Lucas Chevalier savoure la victoire

En ouverture de la 27e journée de Ligue 1, Lille croisait le fer avec le RC Lens au stade Pierre-Mauroy. Grâce à un grand Edon Zhegrova, auteur d’un doublé, le LOSC a dominé les débats avant de se faire peur dans le dernier quart d’heure suite à la réduction du score d’Elye Wahi. Mais l’essentiel a été acquis pour les hommes de Paulo Fonseca, à savoir les trois points et une troisième place provisoire au classement. Pour Lucas Chevalier, la victoire avait une saveur particulière au coup de sifflet final.

«C’était le match tant attendu pour les supporters et pour moi. Tout le monde appréhendait ce match. On a senti que c’était plus chaud que d’habitude. Mais le fait de gagner, même en ayant souffert à la fin, la fête n’est que plus belle. Je pense très fort à ma famille qui est lensoise, mais allez le LOSC ! On sait que c’est important pour les supporters et pour le classement», a exprimé l’international Espoirs français au micro de Prime Video.