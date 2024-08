Rennes s’offre la pépite du Barça Mikayil Faye

C’est un dossier qui aura tenu en haleine les supporters du Stade Rennais. À la recherche d’un défenseur central, et encore plus après le départ d’Arthur Theate à Francfort, le club breton avait étudié plusieurs profils cet été. Comme nous vous le révélions, les noms du phénomène sénégalais Mikayil Faye, mais aussi celui, à un degré moindre, de l’expérimenté joueur de Monaco Guillermo Maripán sortaient du chapeau.

Si l’incertitude reste aujourd’hui totale pour le dernier cité, aussi pisté par Brest mais qui souhaiterait percevoir un salaire équivalent à celui qu’il touche aujourd’hui à Monaco (240 000€ bruts par mois), les doutes ont été levés pour le premier. Depuis plusieurs semaines, nos informations allaient en effet dans le sens d’un départ pour le joueur du Barça, pisté en Ligue 1 du côté de Nice, Monaco, ou encore Rennes. Mais face à la concurrence, le club breton avait su tirer sur la corde sensible pour convaincre le joueur de 20 ans, jamais utilisé en Liga par le Barça, et donc à la recherche de temps de jeu.

Mikayil Faye, neuvième recrue rennaise de l’été

L’arrivée du joueur a donc été bouclée ces dernières heures, et il ne manquait plus que l’officialisation du club. C’est désormais chose faite, comme l’a annoncé Rennes dans un communiqué en ce jour : «Le FC Barcelone et le Stade Rennais FC ont trouvé un accord pour le transfert du joueur Mikayil Faye pour 10,3 millions d’euros. Le club blaugrana a inclus dans le contrat une clause de rachat de 25 millions d’euros et une clause de 30% de commission de revente.», indique le Barça dans son communiqué.

Pour s’attacher les services de Faye, Rennes a déboursé 10 millions d’euros, plus 5 de bonus, alors que le Barça a inclus dans le deal une clause de rachat de 30 millions d’euros. Après Albert Grønbæk, Glen Kamara, Carlos Andrés Gomez, Leo Østigård, Henrik Meister, Jordan James, Hans Hateboer ou encore Mohamed Jaouab, racheté à Amiens, Mikayil Faye est donc la neuvième recrue de l’été à Rennes. Et peut-être pas la dernière…