Bayern Munich : Tanguy Nianzou Kouassi pense à un départ !

La suite après cette publicité

Parti librement du Paris Saint-Germain - qui comptait sur lui - pour le Bayern Munich à l'été 2020, Tanguy Nianzou Kouassi voulait passer un cap avec le club tout juste sacré champion d'Europe. En deux saisons, le bilan est pour le moment assez mitigé pour le joueur de 20 ans. Malgré certaines performances intéressantes avec le Bayern Munich, il a disputé seulement 28 matches (1 but et 1 offrande) soit 15 rencontres seulement de plus que sous la tunique parisienne (13 matches, 3 buts et 1 offrande). Bloqué par la concurrence et freiné par les blessures lors de son premier exercice bavarois, il a longtemps été mis de côté par Julian Nagelsmann avant de rentrer un peu plus dans la rotation.

Bien que remplaçant derrière ses compatriotes Lucas Hernandez, Dayot Upamecano et Benjamin Pavard en défense centrale, Tanguy Nianzou Kouassi reste apprécié par son coach, qui compte sur lui pour le prochain exercice comme il l'a expliqué en avril dernier : «prêter Tanguy n'est pas une option, il restera certainement avec nous. Il s'est bien développé. C'est un grand talent et pour moi, il est prévu comme membre permanent de l'équipe et jouera un rôle.» Cependant la situation est différente puisque ce dimanche, le Bayern Munich a trouvé un accord avec la Juventus pour accueillir Matthijs de Ligt.

Deux clubs français positionnés

Relégué au cinquième rang dans la hiérarchie, Tanguy Nianzou Kouassi se questionne et sent sa position bien plus fébrile. Selon les informations de L'Équipe, le joueur sous contrat jusqu'en juin 2024 a fait part à ses dirigeants de sa volonté de jouer davantage la saison prochaine. Son représentant Vadim Vasilyev, ancien vice-président de Monaco, doit d'ailleurs discuter prochainement avec le directeur sportif des Bavarois Hasan Salihamidzic. Les Bavarois entendent pour le moment prolonger le jeune français de deux ans, mais Tanguy Nianzou Kouassi est bien moins catégorique.

Le média français explique que l'international U20 serait en train d'envisager un départ du Bayern Munich cet été, que ce soit en prêt ou de manière définitif. Conscient que son avenir est un peu plus bouché à court terme, le vainqueur du dernier Tournoi de Toulon reste très apprécié. Comme révélé par nos soins en mars dernier, deux clubs français sont toujours intéressés, il s'agit de l'OGC Nice et du Stade Rennais. Si rien n'a évolué sur ce plan, tout pourrait s'accélérer lors des prochains jours. La réunion entre Hasan Salihamdizic et Vadim Vasilyev va donner le ton pour le mercato de Tanguy Nianzou Kouassi.