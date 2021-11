Bayern Munich : mais où est donc passé Tanguy Nianzou Kouassi ?

La suite après cette publicité

Arrivé en juillet 2020 librement en provenance du Paris Saint-Germain, Tanguy Nianzou Kouassi avait alors signé son premier contrat professionnel avec le Bayern Munich. Un choix osé pour le polyvalent joueur capable d'évoluer en défense centrale ou au milieu du terrain. Connaissant une première saison compliquée que l'on pouvait mettre sur le compte de l'acclimatation, il n'a disputé que 6 matches de Bundesliga la saison dernière avec notamment une blessure à l'ischiojambier qui a parasité ses deux premiers mois de compétition. Un peu plus utilisé dans la rotation en fin de saison, il a parfaitement exploité la présaison avec le Rekordmeister. Profitant des absences de Niklas Süle et Lucas Hernandez qui ont fait l'Euro 2020 (le joueur français a aussi manqué le début de saison pour cause de blessure) mais également des départs de Javi Martinez, David Alaba et Jérôme Boateng, Tanguy Nianzou Kouassi avait une belle possibilité qui lui était offerte.

Intéressant aux côtés de Dayot Upamecano avant la reprise du championnat, le joueur de 19 ans recevait d'ailleurs à l'époque les louanges de Julian Nagelsmann. «Upa (Dayot Upamecano, ndlr) et Tanguy (Nianzou Kouassi, ndlr) ont très bien figuré lors de nos trois derniers matches amicaux. Ils sont en progression et m'ont fait une bonne impression. Avec le retour de Süle (Niklas, ndlr), nous allons avoir plusieurs options» expliquait alors le technicien allemand. Attendu pour disputer le premier match de la saison contre le Borussia Mönchengladbach (1-1), il est finalement resté sur le banc au profit de Niklas Süle. Il a ensuite disputé 45 minutes contre Cologne (3-2) et le même nombre de minutes contre le Hertha Berlin (5-0). En Coupe d'Allemagne, il a pu enfin jouer 90 minutes contre le SV Bremer (12-0) et sa dernière utilisation remonte au 18 septembre dernier. Entré 18 minutes contre Bochum (7-0), il a joué au poste de milieu défensif et a depuis plus foulé la moindre pelouse avec le Rekordmeister.

Tanguy Nianzou Kouassi doit encore travailler

Certes, la concurrence est massive dans l'axe de la défense puisque Dayot Upamecano, Niklas Süle et Lucas Hernandez répondent aux attentes. Néanmoins, le mauvais match des deux Français ainsi que de Benjamin Pavard (positionné dans l'axe) contre le Borussia Mönchengladbach lors de la défaite 5-0 a posé question. Mais que devient donc Tanguy Nianzou Kouassi ? Julian Nagelsmann vient de donner quelques indications dans des propos recueillis par Sky Germany. Selon le technicien de 34 ans, l'ancien du Paris Saint-Germain doit encore travaillé pour être au niveau des titulaires : «Tanguy est un grand talent avec beaucoup de potentiel, mais au final, il doit réduire son taux d'erreur, dans les séances d'entraînement ou bien dans les matchs. Il fait encore cette petite erreur de trop. C'est un très bon défenseur central en termes de football et ce n'est parfois pas si bon, parce que vous vous faites beaucoup confiance. C'est une bonne chose en soi, mais cela conduit aussi de temps en temps à des erreurs et c'est difficile dans cette position.»

Pas alarmiste, Julian Nagelsmann est content de pouvoir compter sur Tanguy Nianzou Kouassi et espère que ce dernier corrigera ses petits défauts de concentration : «au final, il s'agit d'être le plus sérieux possible, mais quand même de trouver un bon juste milieu pour ne pas perdre son courage. Cela demande un peu de temps et de développement dans ces domaines pour qu'il arrive à 100 pour cent. Mais c'est toujours un joueur auquel je pense très fort. Il a eu du mal l'année dernière et cette année également, j'en suis pleinement conscient. Mais nous allons travailler avec lui et essayer de lui apprendre précisément ces choses afin qu'il puisse jouer de manière fiable sur le terrain. Avec une grande fiabilité, il apportera une vraie alternative.» L'éclosion va prendre encore du temps pour Tanguy Nianzou Kouassi et il n'y a pas encore raison de s'inquiéter. Il faudra toutefois qu'il progresse pour espérer bousculer la hiérarchie.

Pour toute première inscription sur Unibet, profitez du bonus 150€ offerts avec le code FMUNI. Créez dès aujourd’hui votre compte Unibet et pariez sur tous les matchs de Ligue des Champions.