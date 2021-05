Manchester City : Scott Carson fête sa première titularisation en Premier League depuis 10 ans !

Habituel 3e gardien de Manchester City cette saison derrière Ederson et Zack Steffen, Scott Carson a démarré la rencontre du soir contre Newcastle. Un cadeau de Pep Guardiola au portier de 35 ans, qui n'avait plus évolué en Premier League depuis... le 22 mai 2011. C'était il y a presque dix ans jour pour jour, soit 3645 jours. Les Citizens sont déjà champions et en profitent pour faire tourner ce soir.

3645 - Scott Carson is making his first Premier League appearance since May 2011 for West Brom (also against Newcastle at St. James' Park), with this gap of 3645 days being the longest between appearances for a goalkeeper in Premier League history. Restoration. pic.twitter.com/nOy1OxbGD8