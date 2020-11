Bilbao : Pochettino, Valverde, ou Marcelino pour remplacer Garitano ?

Auteur d’un début de championnat pour le moins compliqué (5 défaites, 3 victoires), l’Athletic Bilbao traverse actuellement une bien mauvaise passe. Depuis qu’il a repris l’équipe relégable en décembre 2018, Gaizka Garitano a vécu des hauts et des bas. Mais aujourd’hui, il pourrait laisser le club dans des dispositions à peu près similaires (14e au classement). Selon les dires de Marca ce jeudi, les dirigeants du club basque songeraient de plus en plus à recruter un nouvel entraîneur. Une nouvelle fois, les noms de Mauricio Pochettino, Ernesto Valverde, et Marcelino sont cités par la presse espagnole. Le premier avait fait savoir au micro de Marca lorsqu’il était sur le banc des Spurs, qu’il voyait en ce club un modèle passionnant qui génère un immense respect pour tout ce qu’il représente.

Mais ce dernier pourrait être tenté de s’engager avec un club plus huppé. La seconde option paraît elle plus délicate. L’ancien entraîneur du Barça a affirmé que l’avenir passait par de jeunes entraîneurs espagnols, évoquant le concernant un avenir probablement plus lointain du côté du Japon ou de l’Australie. Enfin pour finir, Marcelino semble être l'option la plus probable à la succession de Garitano. Après avoir entraîné des clubs comme Séville, Villarreal, ou encore Valence, le technicien espagnol pourrait être le choix final des dirigeants dans un club aux ambitions à peu près similaires. Reste plus qu’à savoir lequel d’entre eux sera l’heureux élu.