Ligue 1

Ligue 1 : les nommés pour le titre du joueur du mois de février

Par Jordan Pardon
Joaquín Panichelli, à nouveau buteur ce soir avec Strasbourg @Maxppp

L’UNFP a dévoilé ce dimanche l’identité des trois nommés pour le titre de meilleur joueur du mois de février en Ligue 1. Un mois après le sacre d’Endrick, les trois candidats sont également trois numéros 9. Le Brestois Ludovic Ajorque, auteur de 4 buts et 1 passe décisive en février, fait partie des joueurs retenus.

Le Monégasque Folarin Balogun est aussi en lice, tout comme le Strasbourgeois Joaquin Panichelli, auteur de 3 buts et 1 passe décisive sur la période. Aucun n’avait encore remporté cette distinction cette saison en Ligue 1.

Pub. le - MAJ le
