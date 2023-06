Liverpool s’offre Alexis Mac Allister !

La suite après cette publicité

Avec les départs en fin de contrat de Naby Keïta et James Milner cet été, le milieu de terrain est devenu le secteur prioritaire à renforcer pour le Liverpool FC, qui ne jouera pas la Ligue des champions mais seulement la Ligue Europa après une cinquième place en Premier League cette saison. Et pour étoffer l’effectif de Jürgen Klopp pour ce nouvel exercice, la direction sportive des Reds a décidé de s’offrir les services du milieu de terrain argentin Alexis Mac Allister (24 ans).

En effet, le LFC a annoncé la nouvelle via un communiqué sur son site officiel : «Le Liverpool FC a conclu un accord pour le transfert d’Alexis Mac Allister de Brighton & Hove Albion sur un accord à long terme pour un montant non divulgué. Le joueur de 24 ans a passé avec succès un examen médical et convenu de conditions personnelles pour devenir la première recrue des Reds pour le mercato estival. Mac Allister arrivera à Anfield moins de six mois après avoir aidé l’Argentine à remporter la Coupe du monde au Qatar en décembre dernier, clôturant une saison très impressionnante avec Brighton.»

À lire

Liverpool : le drôle de numéro d’Alexis Mac Allister

Un gros coup pour les Reds

Auteur d’une nouvelle saison brillante sous la tunique de Brighton, Alexis Mac Allister s’est érigé comme l’un des tous meilleurs milieux de terrain de Premier League ces derniers mois. Sous les ordres de Roberto De Zerbi cette saison, le joueur formé aux Argentina Juniors réalise d’ailleurs son exercice le plus prolifique en Angleterre (10 buts, 1 passe décisive). En décembre dernier, ses performances l’avaient d’ailleurs conduit à participer à l’épopée argentine au Qatar, et d’en être l’un des grands artisans.

La suite après cette publicité

Cette saison 2022-2023 a permis à l’international aux 16 sélections (1 réalisation) de se retrouver dans les nommés pour le prix du meilleur jeune joueur de Premier League, finalement remporté par le buteur norvégien Erling Haaland. Une bataille remportée, donc, par Liverpool, qui avait vu d’autres cadors du championnat, comme Arsenal et Manchester United, se mêler à la course pour le natif de Santa Rosa. A lui de s’imposer au sein de l’entrejeu rouge et de permettre à Anfield de retrouver la C1 dès la saison prochaine, ou même d’aller chercher un sacre final en PL…