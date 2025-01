OL - MHSC : le message cinglant de Pierre Sage à ses joueurs

L’Olympique Lyonnais retrouvait les pelouses de Ligue 1 ce samedi soir avec la réception de Montpellier, lanterne rouge qui traverse toujours une grande crise après l’élimination humiliante en Coupe de France face au Puy Foot 43 en 32e de finale. Tout laissait présager un match assez simple pour les Gones qui souhaitaient relancer une série de victoires en championnat après l’arrêt brutale de la précédente belle forme avec ce revers contre le PSG. Si la victoire a été acquise (1-0) à la dernière minute sur un CSC montpelliérain, la prestation générale est alarmante à domicile. La victoire n’est pas réellement méritée contre cette valeureuse équipe de Montpellier : «Je pense que ce soit on va retenir que la victoire. On n’a rien créé, rien démontré. Ce n’est pas à l’image de l’équipe, il y a 3 points au bout pour bien débuter l’année, mais on ne va retenir que ça. Il a manqué tout ce qu’on fait d’habitude. L’agressivité, les courses vers l’avant, le niveau technique le pressing, on a rien démontré ce soir. Ça nous sourit, mais ce n’est pas une victoire méritée. On la prend, mais on va vite devoir se remettre au boulot, car c’est insuffisant ce soir», a expliqué Jordan Veretout.

La suite après cette publicité

Un constat lucide qui a également été partagé par Alexandre Lacazette : «Je pense qu’on ne la mérite pas. Je pense que Montpellier mérite beaucoup mieux. Mais cela fait partie du football. Des fois, quand tu ne tues pas le match avec tes occasions, l’équipe adverse en profite. Tant mieux pour nous, on a réussi sur cette dernière occasion de marquer mais on ne peut pas être satisfait de notre match. Tout dépend quand au début de saison, on a fait une belle série qui s’est arrêtée contre Paris, on voulait vraiment gagner ce soir on redémarre avec une victoire mais pas comme on voulait, dans le jeu ce n’est pas satisfaisant. C’est à nous cette semaine de se remobiliser, de bien travailler car on ne pourra pas faire 2025 comme ça avec les espérances qu’on a». Une analyse qui a longuement été détaillée par les leaders du vestiaire au coup de sifflet final. L’entraîneur Pierre Saga n’a pas manqué l’occasion de le faire comprendre à ses joueurs. La victoire n’est pas belle et la prestation reste indigne du projet visé par le club.

Le résultat ne suffit plus

Avec 16 frappes tentées, une dizaine d’occasions franches, un but refusé et une barre touchée, Montpellier est passé très proche d’un exploit au Groupama Stadium ce samedi soir. Fort heureusement pour les Gones, ils se sont montrés plus efficaces et réalistes pour prendre trois points non sans souffrir. Mais avec les objectifs fixés par le staff et la direction, personne n’avait le sourire ce samedi soir dans les travées du stade rhodanien, et surtout pas Pierre Sage : «Je rejoins cette idée. Nos adversaires auraient même dû ouvrir le score. On a fait beaucoup de choses à l’envers aujourd’hui. On ne peut pas se permettre d’être ambitieux et d’afficher une si faible qualité de jeu. Donc il va falloir revoir ce match pour comprendre ce qui a bloqué dans notre jeu. Même si les aspects liés au plan de jeu n’étaient pas présents, il y a des habitudes qui ne sont pas ressorties non plus. J’espère simplement que c’est lié au fait qu’on a coupé une semaine et qu’on ait repris il y a une semaine. Il faut trouver des solutions et non des excuses», a d’abord expliqué l’entraîneur français.

La suite après cette publicité

Il est vrai que l’OL s’en sort très bien dans ce match. Mais Pierre Sage veut rapidement voir autre chose : «Ce qui est important, c’est le lendemain. Pour construire d’autres victoires, il va falloir d’autres arguments dans le jeu. Il va falloir prendre soin de notre jeu. Aujourd’hui, ce n’est pas le jeu qui nous a permis de l’emporter. On a du travail. Notre jeu voudrait qu’on évite les duels. La vitesse de jeu était insuffisante. On a eu du mal à développer notre jeu offensif. Dans ce sens, quand on va dans le duel face à un adversaire organisé, forcément ils sont meilleurs que nous. On s’est tiré une balle dans le pied. Il va falloir qu’on ait plus de maîtrise dans la préparation de notre jeu pour faire valoir notre pouvoir offensif. On ne peut pas être content d’être une semaine en vacances puis de l’utiliser comme une excuse. Il faut que le match suivant nous fasse oublier cette contre-performance dans le jeu et que le résultat soit la conséquence d’un bon match». Le message est passé.