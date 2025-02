Lilian Brassier dévoile les raisons de son échec à l’OM !

La fin du cauchemar. Ce vendredi, l’Olympique de Marseille a officialisé le départ de Lilian Brassier, sept mois seulement après son arrivée. «Le défenseur Lilian Brassier quitte l’Olympique de Marseille. Arrivé durant l’été 2024 à l’Olympique de Marseille en provenance du Stade Brestois 29, Lilian Brassier, défenseur âgé de 25 ans, quitte le Club. L’ensemble de l’Olympique de Marseille lui souhaite une bonne continuation», pouvait-on notamment lire sur le site de l’OM. Un véritable soulagement pour le défenseur central de 25 ans, qui aura finalement vécu un terrible calvaire sur la Canebière.

La suite après cette publicité

Arrivé avec l’ambition de s’imposer comme un titulaire incontournable, Brassier a, en effet, très rapidement perdu sa place, ne parvenant pas à appliquer les consignes de son entraîneur Roberto De Zerbi, très exigeant avec ses centraux. Et l’aventure a pris une mauvaise tournure avec des erreurs individuelles remarquées, contre Auxerre ou plus récemment face à Nice. En crise de confiance, celui qui appartient toujours au Stade Brestois (contrat jusqu’en juin 2026) va donc tenter de se relancer du côté du Stade Rennais, actuel 16e du championnat de France.

Brassier n’a pas su s’intégrer !

Avant cela, le natif d’Argenteuil est cependant sorti du silence sur ses réseaux sociaux. L’occasion pour lui de revenir sur son aventure olympienne et d’expliquer les coulisses d’une expérience finalement amère. «Peuple marseillais, je n’ai pas souvent pris la parole ces derniers mois, les circonstances ne s’y prêtaient pas, j’ai souhaité faire plus, faire mieux, faire plutôt que dire. Mais il est temps pour moi de vous dire au revoir, et je tiens à le faire avec la plus grande sincérité», a tout d’abord affirmé le gaucher d’1m86 avant de justifier cet échec.

La suite après cette publicité

«Sept mois après mon arrivée à Marseille, il m’appartient de faire preuve de lucidité : l’histoire aurait dû être différente. À l’OM, il faut pouvoir répondre aux attentes très rapidement et je dois bien l’avouer, l’adaptation n’a pas été facile. Mais il faut aller de l’avant et savoir relativiser. Je suis de ceux qui considèrent que rien n’arrive par hasard, et que cette expérience construira mes futurs succès. Porter le maillot de l’OM a été un privilège. Un public et des coéquipiers extraordinaires, des dirigeants et un staff d’une compétence rare», a ainsi admis le néo-Rennais.

Pour conclure, Lilian Brassier a finalement tenu à remercier l’ensemble du club phocéen, tout en se remémorant quelques souvenirs plus positifs. «Tout cela restera gravé dans ma mémoire. Comme ce soir de septembre et cette victoire renversante à Lyon pour l’Olympico. Aujourd’hui, je suis heureux que nous ayons trouvé une solution qui convienne à tous, et d’avoir l’opportunité, d’écrire une nouvelle page. Merci l’OM ! Je vous souhaite sincèrement une deuxième partie de saison pleine de succès», concluait le franco-togolais. Désormais sous les couleurs du Stade Rennais, qui se doit de relever la tête après un début de saison totalement raté, Brassier va lui aussi tenter de sortir la tête de l’eau.

La suite après cette publicité

Pour ce match, Parions Sport en Ligne vous offre 15€ sans dépôt et jusqu’à 85€ de bonus pour votre première inscription. Premier but de Greenwood pour l’OM ? Empochez jusqu’à 540€.

Suivez le match OM - OL sur DAZN.