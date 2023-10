PSG-AC Milan : le constat lucide d’Olivier Giroud

Sèchement battu par le Paris Saint-Germain (0-3), l’AC Milan est dernier de sa poule avec deux petits points. Surtout, les Rossoneri n’ont toujours pas inscrit le moindre but depuis le début de la phase de poules. Interrogé à la fin du match, Olivier Giroud a donné son sentiment sur cette période difficile en coupe d’Europe.

« On a joué le match que l’on souhaitait en première période. On leur a posé des problèmes dans le pressing, on a récupéré des ballons, mais on n’a pas su être efficace dans la zone de vérité. Après, Kylian fait un premier exploit. En deuxième période, ce deuxième but nous fait mal sur un manque de rigueur, de concentration. À 2-0, c’était difficile. Le troisième but est anecdotique. Le résultat est lourd, il va falloir se remettre les idées en place. Il y a un manque d’efficacité aussi, on va travailler dessus », a-t-il confié à Canal+.