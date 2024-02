Rennes : l’aveu de faiblesse de Julien Stéphan

Une classe d’écart. Entre l’AC Milan et le Stade rennais, il n’y a pas eu de débats possibles, les Italiens étaient bien meilleurs et ont infligé une lourde défaite aux Français (3-0) à San Siro. Un match qui aurait encore plus tourner à la démonstration pour Julien Stéphan. Le coach rennais a avoué en fin de match la nette supériorité des Rossoneri : « le 3-0 est flatteur pour Rennes. (…) Je n’ai pas vu une équipe inhibée, impactée par l’atmosphère. On est simplement tombés sur équipe plus forte que la nôtre, plus efficace, beaucoup plus puissante aussi sur certaines phases de jeu. Avec des joueurs très expérimentés, capables de sanctionner les moments où on était moins bien. J’ai un regret, le début de deuxième période, qui nous a condamnés sur ce match. Sur le plan mental et psychologique, on a mis du temps à s’en remettre. »

L’entraîneur français est peu optimiste pour le match retour la semaine prochaine : « je vais être très honnête : pour la qualification, c’est compromis. Je suis déçu du résultat mais je ne suis pas déçu des joueurs, je sais d’où ils viennent, et je savais que la marche serait très haute ce soir (jeudi) ». Pour se qualifier, les Rennais devront réaliser un exploit au Roazhon Park la semaine prochaine et gagner contre l’AC Milan avec plus de trois buts d’écart.