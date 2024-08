Le FC Barcelone pourrait prolonger Clément Lenglet

Nouveau retournement de situation pour l’avenir de Clément Lenglet au FC Barcelone ? D’après El Desmarque, Barcelone compte proposer une prolongation de contrat à l’international français (15 sélections), s’il reste à l’issue de ce mercato. Poussé vers la sortie, Lenglet est sur les tablettes de l’Atlético de Madrid. Néanmoins, le club catalan et le club madrilène peinent à trouver un accord définitif, à quelques jours de la fin du mercato.

L’idée du FC Barcelone, si Lenglet reste, est de le prolonger avec un salaire moindre. Actuellement, l’ancien de l’AS Nancy-Lorraine touche 16 millions d’euros par an en Catalogne. Empêtré dans divers problèmes financiers, le Barça doit enregistrer encore certains joueurs de son effectif, dont sa recrue Dani Olmo. Une prolongation du défenseur de 29 ans, en plus des futurs départs d’İlkay Gündoğan et de Vitor Roque, doivent permettre au club de Joan Laporta de pouvoir arriver à ses fins.