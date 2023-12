Le Barça s’offre une défaite à 5 M€

Il n’y a pas si longtemps, le FC Barcelone s’était emporté contre le sélectionneur espagnol Luis de la Fuente parce que ce dernier avait été jugé responsable de la grave blessure au genou de Gavi. En clair, les Blaugranas avaient reproché au patron de la Roja d’avoir trop fait jouer le jeune milieu de terrain dans un match des éliminatoires pour l’Euro 2024 sans intérêt (l’Espagne était déjà qualifiée), à l’heure où le calendrier est déjà très surchargé.

La suite après cette publicité

C’est donc pour ressourcer les batteries de ses joueurs et les préserver que le club catalan s’est envolé en direction de Dallas juste après sa victoire contre Almeria (3-2). Une dizaine d’heures de vol dans les pattes et un match amical dans la foulée contre les Mexicains de l’América étaient au programme. Résultat : le Barça s’est incliné 3-2, Jamal et Guiu ont été les buteurs. Un aller-retour express à l’autre bout du monde qui a toutefois permis au Barça de récolter 5 M€. Cette fois, le calendrier n’a pas posé de problème…